"Нельзя доверять". В Британии жестко раскритиковали Стармера из-за Украины
"Нельзя доверять". В Британии жестко раскритиковали Стармера из-за Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подвергнет серьезной угрозе своих солдат, если они будут отправлены на украинскую территорию, сообщает Daily Mail. | 11.01.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304571_0:108:3070:1835_1920x0_80_0_0_dd54946deeb0aaea793bc5088a99a5a7.jpg
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подвергнет серьезной угрозе своих солдат, если они будут отправлены на украинскую территорию, сообщает Daily Mail. "Ему нельзя доверять проведение подобной политики. Когда дело доходит до военных вопросов, Стармер совершенно теряется, смешивая браваду с нереалистичными ожиданиями. Его хваленый план по размещению британских войск на территории Украины — это бред, который, скорее всего, подвергнет наши войска опасности", — говорится в статье.Во вторник в Париже состоялась встреча на высшем уровне "коалиции желающих," где обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая создание многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что участники согласовали декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижения мира. В прошлом году Владимир Путин заявлял, что Россия будет считать любые иностранные войска в Украине законными военными мишенями. Президент также подчеркивал, что даже после достижения мирного соглашения присутствие иностранного военного контингента там остается нецелесообразным.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304571_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b014c4dd3b5d3ffdbce586833835117e.jpg
"Нельзя доверять". В Британии жестко раскритиковали Стармера из-за Украины
DM: Стармер подвергнет угрозе британские войска, отправив их на Украину