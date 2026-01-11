Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нельзя доверять". В Британии жестко раскритиковали Стармера из-за Украины - 11.01.2026
"Нельзя доверять". В Британии жестко раскритиковали Стармера из-за Украины
"Нельзя доверять". В Британии жестко раскритиковали Стармера из-за Украины - 11.01.2026, ПРАЙМ
"Нельзя доверять". В Британии жестко раскритиковали Стармера из-за Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подвергнет серьезной угрозе своих солдат, если они будут отправлены на украинскую территорию, сообщает Daily Mail. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T17:34+0300
2026-01-11T17:34+0300
украина
кир стармер
великобритания
владимир путин
париж
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304571_0:108:3070:1835_1920x0_80_0_0_dd54946deeb0aaea793bc5088a99a5a7.jpg
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подвергнет серьезной угрозе своих солдат, если они будут отправлены на украинскую территорию, сообщает Daily Mail. "Ему нельзя доверять проведение подобной политики. Когда дело доходит до военных вопросов, Стармер совершенно теряется, смешивая браваду с нереалистичными ожиданиями. Его хваленый план по размещению британских войск на территории Украины — это бред, который, скорее всего, подвергнет наши войска опасности", — говорится в статье.Во вторник в Париже состоялась встреча на высшем уровне "коалиции желающих," где обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая создание многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что участники согласовали декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижения мира. В прошлом году Владимир Путин заявлял, что Россия будет считать любые иностранные войска в Украине законными военными мишенями. Президент также подчеркивал, что даже после достижения мирного соглашения присутствие иностранного военного контингента там остается нецелесообразным.
украина
великобритания
париж
украина, кир стармер, великобритания, владимир путин, париж
УКРАИНА, Кир Стармер, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Путин, Париж
17:34 11.01.2026
 
"Нельзя доверять". В Британии жестко раскритиковали Стармера из-за Украины

DM: Стармер подвергнет угрозе британские войска, отправив их на Украину

© Фото : No 10 Downing Street/Simon DawsonПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подвергнет серьезной угрозе своих солдат, если они будут отправлены на украинскую территорию, сообщает Daily Mail.
"Ему нельзя доверять проведение подобной политики. Когда дело доходит до военных вопросов, Стармер совершенно теряется, смешивая браваду с нереалистичными ожиданиями. Его хваленый план по размещению британских войск на территории Украины — это бред, который, скорее всего, подвергнет наши войска опасности", — говорится в статье.
Во вторник в Париже состоялась встреча на высшем уровне "коалиции желающих," где обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая создание многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что участники согласовали декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижения мира.
В прошлом году Владимир Путин заявлял, что Россия будет считать любые иностранные войска в Украине законными военными мишенями. Президент также подчеркивал, что даже после достижения мирного соглашения присутствие иностранного военного контингента там остается нецелесообразным.
УКРАИНА, Кир Стармер, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Путин, Париж
 
 
Заголовок открываемого материала