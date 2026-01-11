Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260111/tramp-866361567.html
"Нет альтернатив": в США сделали жесткое заявление о захвате Гренландии
"Нет альтернатив": в США сделали жесткое заявление о захвате Гренландии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860002468_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a33ff7104d5e4df790f2b54c9f1d6107.jpg
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен во что бы то ни стало завладеть Гренландией, такое мнение высказано статье американского журнала The Hill."Трамп нацелился на Гренландию, потому что на карте практически нет места для альтернатив", — утверждается в статье. Автор полагает, что несмотря на громкие заявления от лидеров Европы, они фактически не смогут помешать США, каким бы способом они ни решили действовать. "Европа получает огромную выгоду от американских гарантий безопасности, но отшатывается всякий раз, когда Вашингтон ведет себя как держава, а не как благотворительная организация", — указывает он. Накануне таблоид Daily Mail выпустил материал, что глава Белого дома приказал Объединенному командованию специальных операций разработать план по захвату Гренландии. Как отмечают источники издания, сторонники жесткой линии в политике США настолько воодушевлены успехом операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что хотят быстро захватить остров, прежде чем Россия или Китай якобы предпримут какие-либо действия. Ранее газета Telegraph сообщила, что Евросоюз готовит санкции против американских компаний на случай, если США не откажутся от претензий на Гренландию. В качестве альтернативы Великобритания ведет с другими европейскими странами переговоры о развертывании на острове миссии НАТО.
ПРАЙМ
© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкГород Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен во что бы то ни стало завладеть Гренландией, такое мнение высказано статье американского журнала The Hill.
"Трамп нацелился на Гренландию, потому что на карте практически нет места для альтернатив", — утверждается в статье.
Автор полагает, что несмотря на громкие заявления от лидеров Европы, они фактически не смогут помешать США, каким бы способом они ни решили действовать.
"Европа получает огромную выгоду от американских гарантий безопасности, но отшатывается всякий раз, когда Вашингтон ведет себя как держава, а не как благотворительная организация", — указывает он.
Накануне таблоид Daily Mail выпустил материал, что глава Белого дома приказал Объединенному командованию специальных операций разработать план по захвату Гренландии. Как отмечают источники издания, сторонники жесткой линии в политике США настолько воодушевлены успехом операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что хотят быстро захватить остров, прежде чем Россия или Китай якобы предпримут какие-либо действия.
Ранее газета Telegraph сообщила, что Евросоюз готовит санкции против американских компаний на случай, если США не откажутся от претензий на Гренландию. В качестве альтернативы Великобритания ведет с другими европейскими странами переговоры о развертывании на острове миссии НАТО.
 
