https://1prime.ru/20260111/tramp-866361567.html

"Нет альтернатив": в США сделали жесткое заявление о захвате Гренландии

"Нет альтернатив": в США сделали жесткое заявление о захвате Гренландии - 11.01.2026, ПРАЙМ

"Нет альтернатив": в США сделали жесткое заявление о захвате Гренландии

Президент США Дональд Трамп должен во что бы то ни стало завладеть Гренландией, такое мнение высказано статье американского журнала The Hill. | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T07:05+0300

2026-01-11T07:05+0300

2026-01-11T07:05+0300

в мире

сша

гренландия

европа

дональд трамп

the hill

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860002468_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a33ff7104d5e4df790f2b54c9f1d6107.jpg

МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен во что бы то ни стало завладеть Гренландией, такое мнение высказано статье американского журнала The Hill."Трамп нацелился на Гренландию, потому что на карте практически нет места для альтернатив", — утверждается в статье. Автор полагает, что несмотря на громкие заявления от лидеров Европы, они фактически не смогут помешать США, каким бы способом они ни решили действовать. "Европа получает огромную выгоду от американских гарантий безопасности, но отшатывается всякий раз, когда Вашингтон ведет себя как держава, а не как благотворительная организация", — указывает он. Накануне таблоид Daily Mail выпустил материал, что глава Белого дома приказал Объединенному командованию специальных операций разработать план по захвату Гренландии. Как отмечают источники издания, сторонники жесткой линии в политике США настолько воодушевлены успехом операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что хотят быстро захватить остров, прежде чем Россия или Китай якобы предпримут какие-либо действия. Ранее газета Telegraph сообщила, что Евросоюз готовит санкции против американских компаний на случай, если США не откажутся от претензий на Гренландию. В качестве альтернативы Великобритания ведет с другими европейскими странами переговоры о развертывании на острове миссии НАТО.

сша

гренландия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, сша, гренландия, европа, дональд трамп, the hill, ес, нато