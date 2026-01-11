В ЕС испугались обмена Гренландии на Украину

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260111/tramp-866361932.html
2026-01-11T07:18+0300
2026-01-11T07:18+0300
мировая экономика
газ
гренландия
сша
дания
дональд трамп
politico
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967302_0:166:2436:1536_1920x0_80_0_0_2d057d8dbc58c49c5a481d897ac5494d.jpg
МОСКВА, 11 января — ПРАЙМ. В издании Politico сообщается о том, что некоторые европейские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп может получить контроль над Гренландией в качестве части договоренностей по урегулированию ситуации на Украине."Некоторые европейские чиновники опасаются, что команда Трампа может попытаться приобрести Гренландию в рамках масштабной сделки по Украине" — говорится в материале.По сведениям от высокопоставленного источника в Белом доме, пока маловероятно, что Трамп будет реализовывать такой план в ближайшее время, однако ситуация может измениться. "Это как деловая сделка." — пояснил чиновник в беседе с изданием.Ранее Daily Mail, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Трамп дал указание разработать стратегию по захвату Гренландии. В то же время, Telegraph передает, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против американских компаний, если США не откажутся от своих претензий на остров. Великобритания, в свою очередь, ведет переговоры с европейскими партнерами о возможном размещении миссии НАТО на Гренландии. Планы Трампа по ГренландииК концу 2025 года Дональд Трамп назначил губернатора Луизианы, Джеффа Лэндри, специальным посланником по Гренландии. Позднее он подтвердил планы США по интеграции острова. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил сильное недовольство этими заявлениями и планирует пригласить посла США в Копенгаген для разъяснений. Лидеры Дании и Гренландии, Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен, совместно предупредили США о необходимости уважать их суверенитет. 4 января Кэти Миллер, жена заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, опубликовала в социальной сети X изображение Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с надписью "Скоро". Датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о прочных союзнических отношениях между Данией и США. Нильсен, комментируя изображение, сказал, что это демонстрирует неуважение, но добавил, что оснований для паники нет. Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна присоединиться к Соединенным Штатам, упоминая её стратегическое значение для национальной безопасности и поддержания мирового порядка. Бывший премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и не будет продан. Американский президент при этом воздержался от обещания не использовать военную силу для установления контроля над территорией. До 1953 года Гренландия являлась колонией Дании. В настоящее время она все еще формально находится в составе королевства, однако в 2009 году ей была предоставлена автономия с правом самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
гренландия
сша
дания
мировая экономика, газ, гренландия, сша, дания, дональд трамп, politico, ес, нато
Мировая экономика, Газ, Гренландия, США, ДАНИЯ, Дональд Трамп, Politico, ЕС, НАТО
07:18 11.01.2026
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 11 января — ПРАЙМ. В издании Politico сообщается о том, что некоторые европейские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп может получить контроль над Гренландией в качестве части договоренностей по урегулированию ситуации на Украине.
"Некоторые европейские чиновники опасаются, что команда Трампа может попытаться приобрести Гренландию в рамках масштабной сделки по Украине" — говорится в материале.
По сведениям от высокопоставленного источника в Белом доме, пока маловероятно, что Трамп будет реализовывать такой план в ближайшее время, однако ситуация может измениться.
"Это как деловая сделка." — пояснил чиновник в беседе с изданием.
Ранее Daily Mail, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Трамп дал указание разработать стратегию по захвату Гренландии. В то же время, Telegraph передает, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против американских компаний, если США не откажутся от своих претензий на остров. Великобритания, в свою очередь, ведет переговоры с европейскими партнерами о возможном размещении миссии НАТО на Гренландии.

Планы Трампа по Гренландии

К концу 2025 года Дональд Трамп назначил губернатора Луизианы, Джеффа Лэндри, специальным посланником по Гренландии. Позднее он подтвердил планы США по интеграции острова. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил сильное недовольство этими заявлениями и планирует пригласить посла США в Копенгаген для разъяснений. Лидеры Дании и Гренландии, Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен, совместно предупредили США о необходимости уважать их суверенитет.
4 января Кэти Миллер, жена заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, опубликовала в социальной сети X изображение Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с надписью "Скоро". Датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о прочных союзнических отношениях между Данией и США. Нильсен, комментируя изображение, сказал, что это демонстрирует неуважение, но добавил, что оснований для паники нет.
Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна присоединиться к Соединенным Штатам, упоминая её стратегическое значение для национальной безопасности и поддержания мирового порядка. Бывший премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и не будет продан. Американский президент при этом воздержался от обещания не использовать военную силу для установления контроля над территорией.
До 1953 года Гренландия являлась колонией Дании. В настоящее время она все еще формально находится в составе королевства, однако в 2009 году ей была предоставлена автономия с правом самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Мировая экономикаГазГренландияСШАДАНИЯДональд ТрампPoliticoЕСНАТО
 
 
