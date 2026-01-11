https://1prime.ru/20260111/tramp-866367888.html
Отныне Венесуэлу защищает армия США, заявил Трамп
2026-01-11T15:59+0300
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла больше не нуждается в услугах по обеспечению безопасности от Кубы, отныне ее будет защищать армия США. В соцсети Truth Social Трамп заявил, что Куба "много лет жила за счёт огромных объёмов нефти и денег", поступавших из Венесуэлы, а взамен предоставляла услуги безопасности двум последним венесуэльским лидерам. "Венесуэле больше не нужна защита от бандитов и вымогателей, которые держали её в заложниках столько лет. Теперь у Венесуэлы есть США, самая мощная армия в мире (с большим отрывом!), которая будет её защищать", - добавил американский президент.
