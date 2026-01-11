Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СТАМБУЛ, 11 янв - ПРАЙМ. Российские туристы активно покупают туры по программам раннего бронирования на лето в Турцию, сообщил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. "Ситуация с летним сезоном выглядит весьма позитивно, продолжает расти интерес российских туристов к Турции. Увеличивается темп ранних бронирований, в первую очередь в Анталье, Стамбуле и Каппадокии. У Турции значительное конкурентное преимущество за счет баланса цены и качества, уровня сервиса, транспортной доступности и гостиничной инфраструктуры. Особенно в сегменте семейного туризма у Турции на российском рынке почти нет конкурентов", - отметил Санджар. По словам Санджара, Турция по-прежнему остается одним из самых доступных направлений для российских туристов. Рекорд по числу отдохнувших за год в Турции туристов может быть побит по итогам 2025 года, за 11 месяцев страну посетили более 50 миллионов иностранцев, следует из статистики министерства культуры и туризма, с которой ранее ознакомилось РИА Новости. Туристы из РФ возглавили в ноябре 2025 года список отдыхающих в Турции иностранцев, по итогам 11 месяцев россияне с небольшим отрывом опередили граждан ФРГ. Согласно статистике, за ноябрь Турцию посетили более 287 тысяч граждан РФ, а за 11 месяцев - более 6,67 миллиона. Статистика за декабрь и за весь 2025 год пока не оглашена.
09:50 11.01.2026
 
Россияне активно покупают туры в Турцию на лето

Pegas Touristik: россияне активно покупают туры в Турцию по раннему бронированию

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
Флаг Турции. Архивное фото
© Unsplash/Meriç Dağlı
СТАМБУЛ, 11 янв - ПРАЙМ. Российские туристы активно покупают туры по программам раннего бронирования на лето в Турцию, сообщил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
"Ситуация с летним сезоном выглядит весьма позитивно, продолжает расти интерес российских туристов к Турции. Увеличивается темп ранних бронирований, в первую очередь в Анталье, Стамбуле и Каппадокии. У Турции значительное конкурентное преимущество за счет баланса цены и качества, уровня сервиса, транспортной доступности и гостиничной инфраструктуры. Особенно в сегменте семейного туризма у Турции на российском рынке почти нет конкурентов", - отметил Санджар.
По словам Санджара, Турция по-прежнему остается одним из самых доступных направлений для российских туристов.
Рекорд по числу отдохнувших за год в Турции туристов может быть побит по итогам 2025 года, за 11 месяцев страну посетили более 50 миллионов иностранцев, следует из статистики министерства культуры и туризма, с которой ранее ознакомилось РИА Новости.
Туристы из РФ возглавили в ноябре 2025 года список отдыхающих в Турции иностранцев, по итогам 11 месяцев россияне с небольшим отрывом опередили граждан ФРГ. Согласно статистике, за ноябрь Турцию посетили более 287 тысяч граждан РФ, а за 11 месяцев - более 6,67 миллиона. Статистика за декабрь и за весь 2025 год пока не оглашена.
 
