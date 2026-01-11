https://1prime.ru/20260111/turtsiya-866364293.html

Россияне активно покупают туры в Турцию на лето

Россияне активно покупают туры в Турцию на лето - 11.01.2026, ПРАЙМ

Россияне активно покупают туры в Турцию на лето

Российские туристы активно покупают туры по программам раннего бронирования на лето в Турцию, сообщил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по... | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T09:50+0300

2026-01-11T09:50+0300

2026-01-11T09:50+0300

туризм

бизнес

россия

рф

турция

фрг

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg

СТАМБУЛ, 11 янв - ПРАЙМ. Российские туристы активно покупают туры по программам раннего бронирования на лето в Турцию, сообщил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. "Ситуация с летним сезоном выглядит весьма позитивно, продолжает расти интерес российских туристов к Турции. Увеличивается темп ранних бронирований, в первую очередь в Анталье, Стамбуле и Каппадокии. У Турции значительное конкурентное преимущество за счет баланса цены и качества, уровня сервиса, транспортной доступности и гостиничной инфраструктуры. Особенно в сегменте семейного туризма у Турции на российском рынке почти нет конкурентов", - отметил Санджар. По словам Санджара, Турция по-прежнему остается одним из самых доступных направлений для российских туристов. Рекорд по числу отдохнувших за год в Турции туристов может быть побит по итогам 2025 года, за 11 месяцев страну посетили более 50 миллионов иностранцев, следует из статистики министерства культуры и туризма, с которой ранее ознакомилось РИА Новости. Туристы из РФ возглавили в ноябре 2025 года список отдыхающих в Турции иностранцев, по итогам 11 месяцев россияне с небольшим отрывом опередили граждан ФРГ. Согласно статистике, за ноябрь Турцию посетили более 287 тысяч граждан РФ, а за 11 месяцев - более 6,67 миллиона. Статистика за декабрь и за весь 2025 год пока не оглашена.

рф

турция

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, рф, турция, фрг