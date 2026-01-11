https://1prime.ru/20260111/turtsiya-866377400.html

Эрдоган призвал турчанок рожать как минимум троих детей

Эрдоган призвал турчанок рожать как минимум троих детей - 11.01.2026, ПРАЙМ

Эрдоган призвал турчанок рожать как минимум троих детей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье призвал сограждан к увеличению населения государства, по его мнению, в семье должно быть как минимум три... | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T20:56+0300

2026-01-11T20:56+0300

2026-01-11T20:56+0300

бизнес

турция

стамбул

реджеп тайип эрдоган

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_0:89:2951:1749_1920x0_80_0_0_76af684ba4336fe574c6e3f2b0bf9182.jpg

СТАМБУЛ, 11 янв - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье призвал сограждан к увеличению населения государства, по его мнению, в семье должно быть как минимум три ребенка. Из опубликованных в мае 2025 года данных бюро статистики (TÜİK) следует, что коэффициент рождаемости в Турции в 2024 году опустился до рекордно низкого показателя в 1,48 ребенка на одну женщину. Ученые считают, что для воспроизводства населения в развитых странах с низким уровнем смертности коэффициент рождаемости должен составлять 2,1 ребенка на одну женщину. У Эрдогана - четверо детей. "Слава Богу, у меня - девять внуков... Как вы знаете, я часто говорю, что нужно как минимум три ребенка. Это обязательное условие для сильной семьи. Нам нужно увеличивать население. Это, конечно, не наше пожелание, а божье указание", - сказал Эрдоган на открытии выставки в Стамбуле. Глава государства напомнил, что власти объявили 2025 год Годом семьи. "Мы пока не достигли этого результата, ситуация развивается не очень хорошо. Даже когда мы общаемся с близкими и друзьями, то видим, что даже они, увы, выступают против роста рождаемости. Нас это очень печалит", - отметил Эрдоган. Вместе с тем, по мнению турецкого лидера, в его семье с рождаемостью проблем нет. Коэффициент рождаемости в Турции неуклонно снижается уже более 60 лет, как и во многих других развитых государствах. По данным TÜİK, если в 2001 году турчанки рожали первого ребенка в возрасте около 27 лет, то в 2024 году - после 29. В связи со сложной демографической ситуацией турецкие власти объявили 2025 годом Годом семьи, анонсировав ряд мер, способствующих увеличению рождаемости. В частности, новобрачным предлагались беспроцентные кредиты в случае рождения ребенка, риелторы обещали не взимать комиссию с молодоженов. Турецкий министр по делам семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гёкташ в апреле 2025 года заявила, что Турция находится в состоянии "тревожного уровня" снижения темпов роста населения, страна может столкнуться с нехваткой молодых людей для отправки в армию. По словам министра, доля 65-летних в населении республики превысила 10%.

https://1prime.ru/20251210/mishustin-865407418.html

турция

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, в мире