В Стамбуле запретили акцию у консульства Ирана - 11.01.2026, ПРАЙМ
В Стамбуле запретили акцию у консульства Ирана
В Стамбуле запретили акцию у консульства Ирана - 11.01.2026, ПРАЙМ
В Стамбуле запретили акцию у консульства Ирана
Префектура центрального стамбульского района Фатих сообщила, что запретила в воскресенье акцию у консульства Ирана во избежание провокаций.
ПРАЙМ
Новости
21:18 11.01.2026
 
В Стамбуле запретили акцию у консульства Ирана

В Стамбуле запретили акцию у консульства Ирана во избежание провокаций

© Unsplash/Engin YapiciВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция. Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 янв – ПРАЙМ. Префектура центрального стамбульского района Фатих сообщила, что запретила в воскресенье акцию у консульства Ирана во избежание провокаций.
Согласно сообщению, были зафиксированы призывы сторонников иранской оппозиции к проведению акции у консульства Ирана в 13.00 мск, в ходе которой планировалось зачитать некое подобие пресс-релиза.
"Для предотвращения возможных провокаций и поддержания общественного порядка сочтено целесообразным запретить акцию, так как данное место не входит в список разрешенных для пресс-конференций, а акция может негативно сказаться на потоке людей и транспорта, так как консульство находится в районе, популярном среди туристов и местных жителей", - говорится в сообщении префектуры.
Сторонники иранской оппозиции все же зачитали пресс-релиз в кафе, хотя им и помешала другая группа активистов, сообщает портал Serbestiyet.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит более 1,4 миллиона риалов.
