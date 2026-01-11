https://1prime.ru/20260111/turtsiya-866378213.html

В Стамбуле запретили акцию у консульства Ирана

В Стамбуле запретили акцию у консульства Ирана - 11.01.2026

В Стамбуле запретили акцию у консульства Ирана

Префектура центрального стамбульского района Фатих сообщила, что запретила в воскресенье акцию у консульства Ирана во избежание провокаций. 11.01.2026

СТАМБУЛ, 11 янв – ПРАЙМ. Префектура центрального стамбульского района Фатих сообщила, что запретила в воскресенье акцию у консульства Ирана во избежание провокаций. Согласно сообщению, были зафиксированы призывы сторонников иранской оппозиции к проведению акции у консульства Ирана в 13.00 мск, в ходе которой планировалось зачитать некое подобие пресс-релиза. "Для предотвращения возможных провокаций и поддержания общественного порядка сочтено целесообразным запретить акцию, так как данное место не входит в список разрешенных для пресс-конференций, а акция может негативно сказаться на потоке людей и транспорта, так как консульство находится в районе, популярном среди туристов и местных жителей", - говорится в сообщении префектуры. Сторонники иранской оппозиции все же зачитали пресс-релиз в кафе, хотя им и помешала другая группа активистов, сообщает портал Serbestiyet. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит более 1,4 миллиона риалов.

