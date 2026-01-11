Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турецкие власти ввели новый регламент к съемкам сериалов и фильмов - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/turtsiya-866379358.html
Турецкие власти ввели новый регламент к съемкам сериалов и фильмов
Турецкие власти ввели новый регламент к съемкам сериалов и фильмов - 11.01.2026, ПРАЙМ
Турецкие власти ввели новый регламент к съемкам сериалов и фильмов
Турецкие власти ввели новый регламент к съемкам сериалов и фильмов в Стамбуле, в соответствии с которым ввели ограничения на количество автомобилей съемочных... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T22:14+0300
2026-01-11T22:14+0300
бизнес
стамбул
турция
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg
СТАМБУЛ, 11 янв - ПРАЙМ. Турецкие власти ввели новый регламент к съемкам сериалов и фильмов в Стамбуле, в соответствии с которым ввели ограничения на количество автомобилей съемочных групп и расстояние между съемочными площадками, а также на время съемок, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза министерства культуры и туризма Турции. Минкульт отметил, что новый регламент разработали для более организованной и профессиональной работы съемочных групп. Согласно нему, город разделили на три зоны для съемок в соответствии с потоком транспорта и плотностью населения: в первой - самой "загруженной" зоне - можно будет проводить съемки максимум с семью автомобилями и завершать их к полуночи зимой и к 01.00 ночи летом, во второй зоне число автомобилей может достигать десяти, время съемок - такое же, а в третьей зоне отсутствуют ограничения по транспорту, часы съемок гибкие. Кроме того, выделят определенные зоны для съемок, где позволят работать и в ночное время, уточнило министерство. "Съемочные площадки, где проводятся съемки одновременно, должны находиться как минимум в одном километре друг от друга (в Стамбуле - ред.). Для съемок в общественных пространствах теперь необходимо подавать заявку как минимум за семь суток до съемок", - говорится в пресс-релизе. Согласно регламенту, власти предусмотрели льготы для проектов, поддерживаемых министерством культуры и туризма, и съемочных групп, обходящихся лишь тремя автомобилями. Съемки будут бесплатными для съемочных групп без транспорта и тех, кто не мешает съемками прохожим, следует из текста. Жителей домов рядом со съемочной площадкой необходимо будет предупреждать за 24 часа, деятелей искусства призывают тщательно следить за окружающей средой и не наносить вреда архитектурному наследию, сказано в пресс-релизе. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что новые правила обеспечат спокойствие жителей города и создадут более безопасную и контролируемую среду для съемок. Руководство республики делает ставку на мини-сериалы как инструмент "мягкой силы" и средство привлечения туристов, сообщил в декабре 2025 года Эрсой. Сейчас турецкие сериалы увидели порядка 1 миллиарда зрителей в 170 странах, прибыль от их экспорта превысила 1 миллиард долларов, подчеркнул министр.
https://1prime.ru/20250325/kino-856053734.html
стамбул
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:58:2401:1858_1920x0_80_0_0_7ca3ce8ce1133c3b1ebaea3ea50d6fab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, стамбул, турция, в мире
Бизнес, Стамбул, ТУРЦИЯ, В мире
22:14 11.01.2026
 
Турецкие власти ввели новый регламент к съемкам сериалов и фильмов

Турецкие власти ввели новый регламент к съемкам сериалов и фильмов в Стамбуле

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
Флаг Турции. Архивное фото
© Unsplash/Meriç Dağlı
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 11 янв - ПРАЙМ. Турецкие власти ввели новый регламент к съемкам сериалов и фильмов в Стамбуле, в соответствии с которым ввели ограничения на количество автомобилей съемочных групп и расстояние между съемочными площадками, а также на время съемок, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза министерства культуры и туризма Турции.
Минкульт отметил, что новый регламент разработали для более организованной и профессиональной работы съемочных групп. Согласно нему, город разделили на три зоны для съемок в соответствии с потоком транспорта и плотностью населения: в первой - самой "загруженной" зоне - можно будет проводить съемки максимум с семью автомобилями и завершать их к полуночи зимой и к 01.00 ночи летом, во второй зоне число автомобилей может достигать десяти, время съемок - такое же, а в третьей зоне отсутствуют ограничения по транспорту, часы съемок гибкие. Кроме того, выделят определенные зоны для съемок, где позволят работать и в ночное время, уточнило министерство.
"Съемочные площадки, где проводятся съемки одновременно, должны находиться как минимум в одном километре друг от друга (в Стамбуле - ред.). Для съемок в общественных пространствах теперь необходимо подавать заявку как минимум за семь суток до съемок", - говорится в пресс-релизе.
Согласно регламенту, власти предусмотрели льготы для проектов, поддерживаемых министерством культуры и туризма, и съемочных групп, обходящихся лишь тремя автомобилями. Съемки будут бесплатными для съемочных групп без транспорта и тех, кто не мешает съемками прохожим, следует из текста.
Жителей домов рядом со съемочной площадкой необходимо будет предупреждать за 24 часа, деятелей искусства призывают тщательно следить за окружающей средой и не наносить вреда архитектурному наследию, сказано в пресс-релизе.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что новые правила обеспечат спокойствие жителей города и создадут более безопасную и контролируемую среду для съемок.
Руководство республики делает ставку на мини-сериалы как инструмент "мягкой силы" и средство привлечения туристов, сообщил в декабре 2025 года Эрсой. Сейчас турецкие сериалы увидели порядка 1 миллиарда зрителей в 170 странах, прибыль от их экспорта превысила 1 миллиард долларов, подчеркнул министр.
Премьера фильма Чебурашка - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Самое мощное оружие. Русское кино покоряет мир
25 марта 2025, 06:06
 
БизнесСтамбулТУРЦИЯВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала