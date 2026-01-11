https://1prime.ru/20260111/turtsiya-866379358.html

Турецкие власти ввели новый регламент к съемкам сериалов и фильмов

Турецкие власти ввели новый регламент к съемкам сериалов и фильмов - 11.01.2026, ПРАЙМ

Турецкие власти ввели новый регламент к съемкам сериалов и фильмов

Турецкие власти ввели новый регламент к съемкам сериалов и фильмов в Стамбуле, в соответствии с которым ввели ограничения на количество автомобилей съемочных... | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T22:14+0300

2026-01-11T22:14+0300

2026-01-11T22:14+0300

бизнес

стамбул

турция

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg

СТАМБУЛ, 11 янв - ПРАЙМ. Турецкие власти ввели новый регламент к съемкам сериалов и фильмов в Стамбуле, в соответствии с которым ввели ограничения на количество автомобилей съемочных групп и расстояние между съемочными площадками, а также на время съемок, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза министерства культуры и туризма Турции. Минкульт отметил, что новый регламент разработали для более организованной и профессиональной работы съемочных групп. Согласно нему, город разделили на три зоны для съемок в соответствии с потоком транспорта и плотностью населения: в первой - самой "загруженной" зоне - можно будет проводить съемки максимум с семью автомобилями и завершать их к полуночи зимой и к 01.00 ночи летом, во второй зоне число автомобилей может достигать десяти, время съемок - такое же, а в третьей зоне отсутствуют ограничения по транспорту, часы съемок гибкие. Кроме того, выделят определенные зоны для съемок, где позволят работать и в ночное время, уточнило министерство. "Съемочные площадки, где проводятся съемки одновременно, должны находиться как минимум в одном километре друг от друга (в Стамбуле - ред.). Для съемок в общественных пространствах теперь необходимо подавать заявку как минимум за семь суток до съемок", - говорится в пресс-релизе. Согласно регламенту, власти предусмотрели льготы для проектов, поддерживаемых министерством культуры и туризма, и съемочных групп, обходящихся лишь тремя автомобилями. Съемки будут бесплатными для съемочных групп без транспорта и тех, кто не мешает съемками прохожим, следует из текста. Жителей домов рядом со съемочной площадкой необходимо будет предупреждать за 24 часа, деятелей искусства призывают тщательно следить за окружающей средой и не наносить вреда архитектурному наследию, сказано в пресс-релизе. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что новые правила обеспечат спокойствие жителей города и создадут более безопасную и контролируемую среду для съемок. Руководство республики делает ставку на мини-сериалы как инструмент "мягкой силы" и средство привлечения туристов, сообщил в декабре 2025 года Эрсой. Сейчас турецкие сериалы увидели порядка 1 миллиарда зрителей в 170 странах, прибыль от их экспорта превысила 1 миллиард долларов, подчеркнул министр.

https://1prime.ru/20250325/kino-856053734.html

стамбул

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, стамбул, турция, в мире