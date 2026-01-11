https://1prime.ru/20260111/ukraina-866360232.html
В Киеве оценили будущее сил ЕС после удара "Орешником"
В Киеве оценили будущее сил ЕС после удара "Орешником"
МОСКВА, 11 января — ПРАЙМ. Корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве, высказал мнение, что присутствие европейских военных сил на Украине под предлогом миротворческой миссии может спровоцировать применение ракетного комплекса "Орешник". "Возможно, это намек, чтобы европейцы ни при каких обстоятельствах не должны были думать об отправке солдат сюда, если это не одобрено Россией" — сказал он.Ваннер отметил, что на Западе активно обсуждается идея размещения войск на Украине. Однако игнорирование мнения России может загнать ситуацию в тупик. "Является ли это сигналом о том, что это высокоточное оружие, которое может быть использовано в любое время на Украине, а также в других местах?" — задался вопросом корреспондент.В Париже во вторник прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, где обсуждались, среди прочего, гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. Среди участников были спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. МИД России неоднократно подчеркивал, что любое размещение войск стран НАТО на территории Украины является неприемлемым и может привести к значительной эскалации. В министерстве рассматривают такие заявления как подстрекательство к продолжению конфликта.
