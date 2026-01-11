https://1prime.ru/20260111/ukraina-866360232.html

В Киеве оценили будущее сил ЕС после удара "Орешником"

В Киеве оценили будущее сил ЕС после удара "Орешником" - 11.01.2026, ПРАЙМ

В Киеве оценили будущее сил ЕС после удара "Орешником"

Корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве, высказал мнение, что присутствие европейских военных сил на Украине под предлогом... | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T05:30+0300

2026-01-11T05:30+0300

2026-01-11T05:30+0300

мировая экономика

общество

украина

киев

запад

дональд трамп

стив уиткофф

джаред кушнер

die welt

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1405:790_1920x0_80_0_0_e25cf1fb2f5a9ce1881ef820b26f6292.jpg

МОСКВА, 11 января — ПРАЙМ. Корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве, высказал мнение, что присутствие европейских военных сил на Украине под предлогом миротворческой миссии может спровоцировать применение ракетного комплекса "Орешник". "Возможно, это намек, чтобы европейцы ни при каких обстоятельствах не должны были думать об отправке солдат сюда, если это не одобрено Россией" — сказал он.Ваннер отметил, что на Западе активно обсуждается идея размещения войск на Украине. Однако игнорирование мнения России может загнать ситуацию в тупик. "Является ли это сигналом о том, что это высокоточное оружие, которое может быть использовано в любое время на Украине, а также в других местах?" — задался вопросом корреспондент.В Париже во вторник прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, где обсуждались, среди прочего, гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. Среди участников были спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. МИД России неоднократно подчеркивал, что любое размещение войск стран НАТО на территории Украины является неприемлемым и может привести к значительной эскалации. В министерстве рассматривают такие заявления как подстрекательство к продолжению конфликта.

https://1prime.ru/20260110/germaniya-866346472.html

https://1prime.ru/20260110/ssha-866346671.html

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, киев, запад, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, die welt, нато, мид рф