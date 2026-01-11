Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве оценили будущее сил ЕС после удара "Орешником" - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/ukraina-866360232.html
В Киеве оценили будущее сил ЕС после удара "Орешником"
В Киеве оценили будущее сил ЕС после удара "Орешником" - 11.01.2026, ПРАЙМ
В Киеве оценили будущее сил ЕС после удара "Орешником"
Корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве, высказал мнение, что присутствие европейских военных сил на Украине под предлогом... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T05:30+0300
2026-01-11T05:30+0300
мировая экономика
общество
украина
киев
запад
дональд трамп
стив уиткофф
джаред кушнер
die welt
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1405:790_1920x0_80_0_0_e25cf1fb2f5a9ce1881ef820b26f6292.jpg
МОСКВА, 11 января — ПРАЙМ. Корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве, высказал мнение, что присутствие европейских военных сил на Украине под предлогом миротворческой миссии может спровоцировать применение ракетного комплекса "Орешник". "Возможно, это намек, чтобы европейцы ни при каких обстоятельствах не должны были думать об отправке солдат сюда, если это не одобрено Россией" — сказал он.Ваннер отметил, что на Западе активно обсуждается идея размещения войск на Украине. Однако игнорирование мнения России может загнать ситуацию в тупик. "Является ли это сигналом о том, что это высокоточное оружие, которое может быть использовано в любое время на Украине, а также в других местах?" — задался вопросом корреспондент.В Париже во вторник прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, где обсуждались, среди прочего, гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. Среди участников были спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. МИД России неоднократно подчеркивал, что любое размещение войск стран НАТО на территории Украины является неприемлемым и может привести к значительной эскалации. В министерстве рассматривают такие заявления как подстрекательство к продолжению конфликта.
https://1prime.ru/20260110/germaniya-866346472.html
https://1prime.ru/20260110/ssha-866346671.html
украина
киев
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1053:790_1920x0_80_0_0_583966147d3270d3fa09d1794cf14e2b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, киев, запад, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, die welt, нато, мид рф
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Die Welt, НАТО, МИД РФ
05:30 11.01.2026
 
В Киеве оценили будущее сил ЕС после удара "Орешником"

Welt: отправка войск ЕС на Украину может быть поводом для ударов "Орешником"

© СоцсетиМомент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео. Архивное фото
© Соцсети
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 января — ПРАЙМ. Корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве, высказал мнение, что присутствие европейских военных сил на Украине под предлогом миротворческой миссии может спровоцировать применение ракетного комплекса "Орешник".
"Возможно, это намек, чтобы европейцы ни при каких обстоятельствах не должны были думать об отправке солдат сюда, если это не одобрено Россией" — сказал он.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник
В Германии предупредили НАТО о последствиях удара "Орешником"
Вчера, 05:42
Ваннер отметил, что на Западе активно обсуждается идея размещения войск на Украине. Однако игнорирование мнения России может загнать ситуацию в тупик.
"Является ли это сигналом о том, что это высокоточное оружие, которое может быть использовано в любое время на Украине, а также в других местах?" — задался вопросом корреспондент.
В Париже во вторник прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, где обсуждались, среди прочего, гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. Среди участников были спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер.
МИД России неоднократно подчеркивал, что любое размещение войск стран НАТО на территории Украины является неприемлемым и может привести к значительной эскалации. В министерстве рассматривают такие заявления как подстрекательство к продолжению конфликта.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
"Обычное вооружение": в США сделали дерзкое заявление об ударе "Орешником"
Вчера, 05:52
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАКиевЗАПАДДональд ТрампСтив УиткоффДжаред КушнерDie WeltНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала