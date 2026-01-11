https://1prime.ru/20260111/ukraina-866367063.html

"Сложная ситуация". На Украине рассказали о новой проблеме

"Сложная ситуация". На Украине рассказали о новой проблеме - 11.01.2026, ПРАЙМ

"Сложная ситуация". На Украине рассказали о новой проблеме

Украина переживает наиболее тяжелую ситуацию с электроэнергией за всю зиму, передает Страна.ua, ссылаясь на данные энергохолдинга ДТЭК. | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T14:58+0300

2026-01-11T14:58+0300

2026-01-11T14:58+0300

украина

киев

киевская область

https://cdnn.1prime.ru/img/77702/54/777025454_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_06222aceffa9cbb22ab2073a211097f4.jpg

МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Украина переживает наиболее тяжелую ситуацию с электроэнергией за всю зиму, передает Страна.ua, ссылаясь на данные энергохолдинга ДТЭК. "Сейчас это самая сложная ситуация со светом за всю зиму", — заявили в компании.Согласно информации ДТЭК, значительные проблемы отмечены в Киеве и Киевской области, где для восстановления электроснабжения направлены 187 аварийных бригад. Кроме того, трудности с подачей электроэнергии обнаружены в Днепропетровской области. Широкомасштабные отключения электричества на длительное время начались по всей Украине 10 октября 2025 года. Власти заявили о повреждениях в электрических и коммунальных сетях. К 11 октября ситуация была стабилизирована, но уже с 13 октября снова начали применять аварийные графики отключения электроэнергии.

https://1prime.ru/20260111/zelenskiy-866360995.html

https://1prime.ru/20260110/britaniya-866347387.html

украина

киев

киевская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, киевская область