"Сложная ситуация". На Украине рассказали о новой проблеме
"Сложная ситуация". На Украине рассказали о новой проблеме - 11.01.2026, ПРАЙМ
"Сложная ситуация". На Украине рассказали о новой проблеме
Украина переживает наиболее тяжелую ситуацию с электроэнергией за всю зиму, передает Страна.ua, ссылаясь на данные энергохолдинга ДТЭК. | 11.01.2026
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Украина переживает наиболее тяжелую ситуацию с электроэнергией за всю зиму, передает Страна.ua, ссылаясь на данные энергохолдинга ДТЭК. "Сейчас это самая сложная ситуация со светом за всю зиму", — заявили в компании.Согласно информации ДТЭК, значительные проблемы отмечены в Киеве и Киевской области, где для восстановления электроснабжения направлены 187 аварийных бригад. Кроме того, трудности с подачей электроэнергии обнаружены в Днепропетровской области. Широкомасштабные отключения электричества на длительное время начались по всей Украине 10 октября 2025 года. Власти заявили о повреждениях в электрических и коммунальных сетях. К 11 октября ситуация была стабилизирована, но уже с 13 октября снова начали применять аварийные графики отключения электроэнергии.
"Сложная ситуация". На Украине рассказали о новой проблеме
ДТЭК назвала нынешнюю ситуацию с электричеством самой тяжелой за всю зиму