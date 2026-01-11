Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сложная ситуация". На Украине рассказали о новой проблеме - 11.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260111/ukraina-866367063.html
"Сложная ситуация". На Украине рассказали о новой проблеме
"Сложная ситуация". На Украине рассказали о новой проблеме - 11.01.2026, ПРАЙМ
"Сложная ситуация". На Украине рассказали о новой проблеме
Украина переживает наиболее тяжелую ситуацию с электроэнергией за всю зиму, передает Страна.ua, ссылаясь на данные энергохолдинга ДТЭК. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T14:58+0300
2026-01-11T14:58+0300
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Украина переживает наиболее тяжелую ситуацию с электроэнергией за всю зиму, передает Страна.ua, ссылаясь на данные энергохолдинга ДТЭК. "Сейчас это самая сложная ситуация со светом за всю зиму", — заявили в компании.Согласно информации ДТЭК, значительные проблемы отмечены в Киеве и Киевской области, где для восстановления электроснабжения направлены 187 аварийных бригад. Кроме того, трудности с подачей электроэнергии обнаружены в Днепропетровской области. Широкомасштабные отключения электричества на длительное время начались по всей Украине 10 октября 2025 года. Власти заявили о повреждениях в электрических и коммунальных сетях. К 11 октября ситуация была стабилизирована, но уже с 13 октября снова начали применять аварийные графики отключения электроэнергии.
украина, киев, киевская область
УКРАИНА, Киев, Киевская область
14:58 11.01.2026
 
"Сложная ситуация". На Украине рассказали о новой проблеме

ДТЭК назвала нынешнюю ситуацию с электричеством самой тяжелой за всю зиму

Киев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Киев. Архивное фото
© fotolia.com / Maxal Tamor
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Украина переживает наиболее тяжелую ситуацию с электроэнергией за всю зиму, передает Страна.ua, ссылаясь на данные энергохолдинга ДТЭК.
"Сейчас это самая сложная ситуация со светом за всю зиму", — заявили в компании.
Согласно информации ДТЭК, значительные проблемы отмечены в Киеве и Киевской области, где для восстановления электроснабжения направлены 187 аварийных бригад.
Кроме того, трудности с подачей электроэнергии обнаружены в Днепропетровской области.
Широкомасштабные отключения электричества на длительное время начались по всей Украине 10 октября 2025 года. Власти заявили о повреждениях в электрических и коммунальных сетях. К 11 октября ситуация была стабилизирована, но уже с 13 октября снова начали применять аварийные графики отключения электроэнергии.
