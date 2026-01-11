https://1prime.ru/20260111/ukraina-866370693.html

На Украине захотели избавиться от российских музыкальных исполнителей

Власти Украины хотят запретить российскую музыку на зарубежных платформах, сообщает Telegram-канал "Политика Страны". | 11.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Власти Украины хотят запретить российскую музыку на зарубежных платформах, сообщает Telegram-канал "Политика Страны"."В санкционном списке уже более ста артистов, и этот перечень планируют расширить", — говорится в материале.После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.

