На Украине захотели избавиться от российских музыкальных исполнителей - 11.01.2026
https://1prime.ru/20260111/ukraina-866370693.html
На Украине захотели избавиться от российских музыкальных исполнителей
На Украине захотели избавиться от российских музыкальных исполнителей - 11.01.2026
На Украине захотели избавиться от российских музыкальных исполнителей
Власти Украины хотят запретить российскую музыку на зарубежных платформах
2026-01-11T17:47+0300
2026-01-11T17:47+0300
17:47 11.01.2026
 
На Украине захотели избавиться от российских музыкальных исполнителей

Власти Украины хотят заблокировать российскую музыку на международных площадках

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Власти Украины хотят запретить российскую музыку на зарубежных платформах, сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"В санкционном списке уже более ста артистов, и этот перечень планируют расширить", — говорится в материале.

После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Новое требование Украины изумило Орбана
17:15
 
Заголовок открываемого материала