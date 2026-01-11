В Чернигове прогремела серия взрывов

https://1prime.ru/20260111/ukraina-866375846.html

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Серия взрывов прогремела в Чернигове, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Чернигове было слышно взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

