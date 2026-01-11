https://1prime.ru/20260111/ukraina-866376836.html

Орбан рассказал, к чему приведет передача Украине 800 миллиардов евро

Орбан рассказал, к чему приведет передача Украине 800 миллиардов евро

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Передача 800 миллиардов евро Украине приведет к экономической гибели Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Украина просит 800 миллиардов евро в течение следующего десятилетия, не считая военных расходов. Таким образом, в Брюсселе требуют, чтобы Венгрия отказалась от поддержки семей, пенсий, дешевой энергетики, больниц и справедливых налогов, чтобы деньги можно было выложить Украине. Мы отказываемся! Этот путь ослабляет Европу и ведет ее к экономической гибели. Венгрия продолжит ставить на первое место для себя свой народ", - написал Орбан в соцсети X. Ранее Орбан уже отмечал, что 800 миллиардов евро хватит на выплату пенсий венграм на 40 лет. Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что Украине для восстановления и экономического роста на ближайшие 10 лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции. Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается. Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в РФ. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру вопреки здравому смыслу и отсутствию денег в том числе на содержание ВСУ.

