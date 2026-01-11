Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан рассказал, к чему приведет передача Украине 800 миллиардов евро - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/ukraina-866376836.html
Орбан рассказал, к чему приведет передача Украине 800 миллиардов евро
Орбан рассказал, к чему приведет передача Украине 800 миллиардов евро - 11.01.2026, ПРАЙМ
Орбан рассказал, к чему приведет передача Украине 800 миллиардов евро
Передача 800 миллиардов евро Украине приведет к экономической гибели Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T20:46+0300
2026-01-11T20:46+0300
украина
венгрия
европа
виктор орбан
всу
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_c894fdb080f3a8aac4edf442a8976fbf.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Передача 800 миллиардов евро Украине приведет к экономической гибели Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Украина просит 800 миллиардов евро в течение следующего десятилетия, не считая военных расходов. Таким образом, в Брюсселе требуют, чтобы Венгрия отказалась от поддержки семей, пенсий, дешевой энергетики, больниц и справедливых налогов, чтобы деньги можно было выложить Украине. Мы отказываемся! Этот путь ослабляет Европу и ведет ее к экономической гибели. Венгрия продолжит ставить на первое место для себя свой народ", - написал Орбан в соцсети X. Ранее Орбан уже отмечал, что 800 миллиардов евро хватит на выплату пенсий венграм на 40 лет. Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что Украине для восстановления и экономического роста на ближайшие 10 лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции. Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается. Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в РФ. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру вопреки здравому смыслу и отсутствию денег в том числе на содержание ВСУ.
https://1prime.ru/20260111/starmer-866370561.html
украина
венгрия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a2c140ac2a2b60c3210857f986c210fa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, венгрия, европа, виктор орбан, всу, в мире
УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, Виктор Орбан, ВСУ, В мире
20:46 11.01.2026
 
Орбан рассказал, к чему приведет передача Украине 800 миллиардов евро

Орбан: передача Украине 800 миллиардов евро приведет к экономической гибели Европы

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Передача 800 миллиардов евро Украине приведет к экономической гибели Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Украина просит 800 миллиардов евро в течение следующего десятилетия, не считая военных расходов. Таким образом, в Брюсселе требуют, чтобы Венгрия отказалась от поддержки семей, пенсий, дешевой энергетики, больниц и справедливых налогов, чтобы деньги можно было выложить Украине. Мы отказываемся! Этот путь ослабляет Европу и ведет ее к экономической гибели. Венгрия продолжит ставить на первое место для себя свой народ", - написал Орбан в соцсети X.
Ранее Орбан уже отмечал, что 800 миллиардов евро хватит на выплату пенсий венграм на 40 лет.
Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что Украине для восстановления и экономического роста на ближайшие 10 лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в РФ. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру вопреки здравому смыслу и отсутствию денег в том числе на содержание ВСУ.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
"Нельзя доверять". В Британии жестко раскритиковали Стармера из-за Украины
17:34
 
УКРАИНАВЕНГРИЯЕВРОПАВиктор ОрбанВСУВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала