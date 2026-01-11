https://1prime.ru/20260111/ukraina-866379825.html

Зеленский требует от Европы отдать Украине резервы ракет ПВО

2026-01-11T22:27+0300

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потребовал от Европы отдать Украине резервы ракет для комплексов ПВО. "Первый приоритет - ракеты для ПВО... нужны поставки со складов в Европе. Ракеты на складах есть, и мы про это знаем, знаем про это всё", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Как подчеркнул Зеленский, эти ракеты должны быть у Украины. Кроме того, он потребовал от партнеров сделать новые взносы по американской программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой страны-участницы закупают вооружение для Киева из американских запасов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

