Британия разработает для Киева баллистическую ракету Nightfall

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Новая британская баллистическая ракета Nightfall дальностью более 500 км разрабатывается для Киева, следует из пресс-релиза минобороны Великобритании. "Великобритания разработает новые тактические баллистические ракеты, которые увеличат огневую мощь Украины... В рамках проекта Nightfall Великобритания объявила конкурс на быструю разработку баллистических ракет наземного базирования с дальностью действия более 500 километров", - говорится в пресс-релизе минобороны Великобритании на сайте правительства. Отмечается, что ракеты будут оснащены 200-килограммовыми боеголовками. В конце августа2025 года министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

