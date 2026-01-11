Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия разработает для Киева баллистическую ракету Nightfall - 11.01.2026
Британия разработает для Киева баллистическую ракету Nightfall
2026-01-11T23:02+0300
2026-01-11T23:02+0300
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Новая британская баллистическая ракета Nightfall дальностью более 500 км разрабатывается для Киева, следует из пресс-релиза минобороны Великобритании. "Великобритания разработает новые тактические баллистические ракеты, которые увеличат огневую мощь Украины... В рамках проекта Nightfall Великобритания объявила конкурс на быструю разработку баллистических ракет наземного базирования с дальностью действия более 500 километров", - говорится в пресс-релизе минобороны Великобритании на сайте правительства. Отмечается, что ракеты будут оснащены 200-килограммовыми боеголовками. В конце августа2025 года министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
23:02 11.01.2026
 
Британия разработает для Киева баллистическую ракету Nightfall

Британия разрабатывает для Киева баллистическую ракету Nightfall дальностью более 500 км

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на саммите ЕС
Флаг Великобритании на саммите ЕС - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Флаг Великобритании на саммите ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Новая британская баллистическая ракета Nightfall дальностью более 500 км разрабатывается для Киева, следует из пресс-релиза минобороны Великобритании.
"Великобритания разработает новые тактические баллистические ракеты, которые увеличат огневую мощь Украины... В рамках проекта Nightfall Великобритания объявила конкурс на быструю разработку баллистических ракет наземного базирования с дальностью действия более 500 километров", - говорится в пресс-релизе минобороны Великобритании на сайте правительства.
Отмечается, что ракеты будут оснащены 200-килограммовыми боеголовками.
В конце августа2025 года министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
