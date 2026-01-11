https://1prime.ru/20260111/velikobritaniya-866364445.html

Глава МО Великобритании предложил дерзкий план против Путина

Глава МО Великобритании предложил дерзкий план против Путина - 11.01.2026, ПРАЙМ

Глава МО Великобритании предложил дерзкий план против Путина

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили хочет похитить президента России Владимира Путина, передает The Telegraph. | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T10:18+0300

2026-01-11T10:18+0300

2026-01-11T10:18+0300

мировая экономика

великобритания

венесуэла

финансы

киев

николас мадуро

мид рф

оон

the telegraph

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83086/78/830867828_0:220:3073:1948_1920x0_80_0_0_a3f55d5036c24daf663138c8679f88d1.jpg

МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили хочет похитить президента России Владимира Путина, передает The Telegraph."Если бы была возможность похитить любого мирового лидера, то я выбрал бы Путина", — заявил он.В публикации указали, что Хили сказал это во время визита в Киев.США третьего января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей пятого января.МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.

https://1prime.ru/20260110/zelenskiy-866351249.html

https://1prime.ru/20260110/plan-866355118.html

великобритания

венесуэла

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, великобритания, венесуэла, финансы, киев, николас мадуро, мид рф, оон, the telegraph, владимир путин