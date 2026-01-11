Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили хочет похитить президента России Владимира Путина, передает The Telegraph."Если бы была возможность похитить любого мирового лидера, то я выбрал бы Путина", — заявил он.В публикации указали, что Хили сказал это во время визита в Киев.США третьего января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей пятого января.МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.
10:18 11.01.2026
 
Глава МО Великобритании предложил дерзкий план против Путина

Глава МО Британии Хили заявил о желании похитить Путина

© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
Лондон - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Лондон. Архивное фото
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили хочет похитить президента России Владимира Путина, передает The Telegraph.
"Если бы была возможность похитить любого мирового лидера, то я выбрал бы Путина", — заявил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
Зеленский закатил истерику после удара "Орешником" по Украине
Вчера, 11:02
В публикации указали, что Хили сказал это во время визита в Киев.
США третьего января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.
Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей пятого января.
МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
"Должны ответить". В США предложили новый план в отношении России
Вчера, 17:36
 
Мировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯВЕНЕСУЭЛАФинансыКиевНиколас МадуроМИД РФООНThe TelegraphВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала