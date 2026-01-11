Глава МО Великобритании предложил дерзкий план против Путина

https://1prime.ru/20260111/velikobritaniya-866364445.html
Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили хочет похитить президента России Владимира Путина, передает The Telegraph. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T10:18+0300
2026-01-11T10:18+0300
2026-01-11T10:18+0300
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили хочет похитить президента России Владимира Путина, передает The Telegraph."Если бы была возможность похитить любого мирового лидера, то я выбрал бы Путина", — заявил он.В публикации указали, что Хили сказал это во время визита в Киев.США третьего января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей пятого января.МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.
