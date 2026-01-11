Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ураганный огонь": посол России раскрыл странные подробности захвата Мадуро - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/venesuela-866360814.html
"Ураганный огонь": посол России раскрыл странные подробности захвата Мадуро
"Ураганный огонь": посол России раскрыл странные подробности захвата Мадуро - 11.01.2026, ПРАЙМ
"Ураганный огонь": посол России раскрыл странные подробности захвата Мадуро
Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил в эфире программы "Соловьев.Live", что во время американской операции по захвату президента Венесуэлы... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T05:47+0300
2026-01-11T05:47+0300
общество
россия
венесуэла
сша
нью-йорк
николас мадуро
дональд трамп
мид
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852349922_0:0:2999:1687_1920x0_80_0_0_f404b9b57ea2bb69840fb967a38dd75c.jpg
МОСКВА, 11 января — ПРАЙМ. Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил в эфире программы "Соловьев.Live", что во время американской операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро охрана фактически отсутствовала."Могу вам сказать прямо: ситуация такова, что на момент захвата рядом с ним не было никого, по сути. То есть рядом — это в непосредственной близости" — пояснил он.Дипломат уточнил, что в ходе захвата Мадуро некоторые находившиеся в его резиденции люди пострадали от мощного огня американцев. "Но настолько мощным был ураганный огонь, что, по сути, огонь велся по всему, что шевелится. То есть это была очень жестокая операция — никто не собирался никого оставлять в живых с самого начала" — сказал посол.3 января США предприняли масштабный удар по Венесуэле, захватив Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, которых затем перевезли в Нью-Йорк. Американский президент Дональд Трамп заявил, что они ответят перед судом за якобы участие в наркотерроризме и угрозу безопасности США. Мадуро и его супруга на процессе в Нью-Йорке заявили о своей невиновности. В ответ на действия США Каракас запросил срочное заседание ООН, а верховный суд Венесуэлы временно передал обязанности главы государства вице-президенту Дельси Родригес. Уже 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента страны и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД России выразил поддержку народу Венесуэлы, призвал к освобождению Мадуро и его супруги, а также подчеркнул важность предотвращения дальнейшей эскалации. Следом за Москвой, Китай также потребовал немедленного освобождения лидера Венесуэлы, отметив незаконность действий США. МИД КНДР также критически высказался о действиях Соединенных Штатов.
https://1prime.ru/20260111/maduro-866360109.html
https://1prime.ru/20260109/ssha-866341911.html
https://1prime.ru/20260109/medvedev-866326936.html
венесуэла
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852349922_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_e38f8a7902dde9977e416291f8cdd84b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, венесуэла, сша, нью-йорк, николас мадуро, дональд трамп, мид, оон
Общество , РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, США, Нью-Йорк, Николас Мадуро, Дональд Трамп, МИД, ООН
05:47 11.01.2026
 
"Ураганный огонь": посол России раскрыл странные подробности захвата Мадуро

Мелик-Багдасаров: рядом с Мадуро во время захвата не было охраны

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Президент Венесуэлы Николас Мадуро . Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 января — ПРАЙМ. Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил в эфире программы "Соловьев.Live", что во время американской операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро охрана фактически отсутствовала.
"Могу вам сказать прямо: ситуация такова, что на момент захвата рядом с ним не было никого, по сути. То есть рядом — это в непосредственной близости" — пояснил он.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Посол России восхитился подвигом жены Мадуро
05:26
Дипломат уточнил, что в ходе захвата Мадуро некоторые находившиеся в его резиденции люди пострадали от мощного огня американцев.
"Но настолько мощным был ураганный огонь, что, по сути, огонь велся по всему, что шевелится. То есть это была очень жестокая операция — никто не собирался никого оставлять в живых с самого начала" — сказал посол.
3 января США предприняли масштабный удар по Венесуэле, захватив Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, которых затем перевезли в Нью-Йорк. Американский президент Дональд Трамп заявил, что они ответят перед судом за якобы участие в наркотерроризме и угрозу безопасности США. Мадуро и его супруга на процессе в Нью-Йорке заявили о своей невиновности.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
США предлагали Мадуро выехать в любую точку мира, заявил глава МИД Турции
9 января, 23:07
В ответ на действия США Каракас запросил срочное заседание ООН, а верховный суд Венесуэлы временно передал обязанности главы государства вице-президенту Дельси Родригес. Уже 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента страны и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД России выразил поддержку народу Венесуэлы, призвал к освобождению Мадуро и его супруги, а также подчеркнул важность предотвращения дальнейшей эскалации. Следом за Москвой, Китай также потребовал немедленного освобождения лидера Венесуэлы, отметив незаконность действий США. МИД КНДР также критически высказался о действиях Соединенных Штатов.
Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Преемник Трампа помилует Мадуро, считает Мадуро
9 января, 12:16
 
ОбществоРОССИЯВЕНЕСУЭЛАСШАНью-ЙоркНиколас МадуроДональд ТрампМИДООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала