"Ураганный огонь": посол России раскрыл странные подробности захвата Мадуро
Мелик-Багдасаров: рядом с Мадуро во время захвата не было охраны
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро . Архивное фото
МОСКВА, 11 января — ПРАЙМ. Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил в эфире программы "Соловьев.Live", что во время американской операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро охрана фактически отсутствовала.
"Могу вам сказать прямо: ситуация такова, что на момент захвата рядом с ним не было никого, по сути. То есть рядом — это в непосредственной близости" — пояснил он.
Дипломат уточнил, что в ходе захвата Мадуро некоторые находившиеся в его резиденции люди пострадали от мощного огня американцев.
"Но настолько мощным был ураганный огонь, что, по сути, огонь велся по всему, что шевелится. То есть это была очень жестокая операция — никто не собирался никого оставлять в живых с самого начала" — сказал посол.
3 января США предприняли масштабный удар по Венесуэле, захватив Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, которых затем перевезли в Нью-Йорк. Американский президент Дональд Трамп заявил, что они ответят перед судом за якобы участие в наркотерроризме и угрозу безопасности США. Мадуро и его супруга на процессе в Нью-Йорке заявили о своей невиновности.
В ответ на действия США Каракас запросил срочное заседание ООН, а верховный суд Венесуэлы временно передал обязанности главы государства вице-президенту Дельси Родригес. Уже 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента страны и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД России выразил поддержку народу Венесуэлы, призвал к освобождению Мадуро и его супруги, а также подчеркнул важность предотвращения дальнейшей эскалации. Следом за Москвой, Китай также потребовал немедленного освобождения лидера Венесуэлы, отметив незаконность действий США. МИД КНДР также критически высказался о действиях Соединенных Штатов.