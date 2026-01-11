Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин запустил опрос о введении генетического теста для будущих родителей - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/volodin-866364022.html
Володин запустил опрос о введении генетического теста для будущих родителей
Володин запустил опрос о введении генетического теста для будущих родителей - 11.01.2026, ПРАЙМ
Володин запустил опрос о введении генетического теста для будущих родителей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max запустил опрос среди подписчиков с вопросом о том, как они относятся к введению генетического теста... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T09:44+0300
2026-01-11T09:45+0300
общество
бизнес
россия
рф
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860082168_0:110:2001:1235_1920x0_80_0_0_9ae6371e52150f8e576cd07a19c01120.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max запустил опрос среди подписчиков с вопросом о том, как они относятся к введению генетического теста для будущих родителей. "Как вы относитесь к введению генетического теста для будущих родителей?", - написал Володин. Он уточнил, что генетический тест планируется включить в систему ОМС, в рамках которой граждане получают бесплатную медицинскую помощь. "Это, по мнению врачей, поможет на этапе планирования беременности оценить риски возможного наличия у будущего ребёнка наследственного заболевания", - добавил председатель Госдумы. Предлагается три варианта ответа: "поддерживаю", "не поддерживаю" и "все равно". В настоящее время лидирует первый вариант - "поддерживаю". Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует разработать программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в 2026 году, следует из утвержденного правительством плана мероприятий по реализации стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года. Уточняется, что ответственным за реализацию задачи назначено министерство здравоохранения РФ, которое должно в течение этого года подготовить предложения по поэтапному расширению программы неонатального скрининга.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860082168_102:0:1897:1346_1920x0_80_0_0_a2572e83152dd21716821dba701a8b83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, россия, рф, вячеслав володин, госдума
Общество , Бизнес, РОССИЯ, РФ, Вячеслав Володин, Госдума
09:44 11.01.2026 (обновлено: 09:45 11.01.2026)
 
Володин запустил опрос о введении генетического теста для будущих родителей

Володин спросил подписчиков об отношении к генетическому теста для будущих родителей

© РИА Новости . Илья ПиталевМедицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики
Медицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Медицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max запустил опрос среди подписчиков с вопросом о том, как они относятся к введению генетического теста для будущих родителей.
"Как вы относитесь к введению генетического теста для будущих родителей?", - написал Володин.
Он уточнил, что генетический тест планируется включить в систему ОМС, в рамках которой граждане получают бесплатную медицинскую помощь.
"Это, по мнению врачей, поможет на этапе планирования беременности оценить риски возможного наличия у будущего ребёнка наследственного заболевания", - добавил председатель Госдумы.
Предлагается три варианта ответа: "поддерживаю", "не поддерживаю" и "все равно". В настоящее время лидирует первый вариант - "поддерживаю".
Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует разработать программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в 2026 году, следует из утвержденного правительством плана мероприятий по реализации стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года.
Уточняется, что ответственным за реализацию задачи назначено министерство здравоохранения РФ, которое должно в течение этого года подготовить предложения по поэтапному расширению программы неонатального скрининга.
 
ОбществоБизнесРОССИЯРФВячеслав ВолодинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала