Удар по Воронежской области показал агонию Киева, заявила Захарова

Удар по Воронежской области показал агонию Киева, заявила Захарова

2026-01-11T16:05+0300

общество

россия

рф

украина

киев

мария захарова

минобороны рф

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Последняя атака Украины на Воронежскую область и другие регионы РФ показывает агонию Киева, вымещающего злобу на гражданских при провалах на поле боя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Подобные умышленные убийства свидетельствуют об агонии киевского режима, стремящегося на фоне очевидных провалов на поле боя выместить злобу на мирных жителях российских регионов", - говорится в ее комментарии, опубликованном министерством. Захарова указала, что в субботу атаке украинских БПЛА подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области России. Как отмечает она со ссылкой на данные Минобороны России, всего было выпущено 33 беспилотника, основной удар пришелся на жилые кварталы Воронежа. Одна горожанка после атаки скончалась в реанимации, еще минимум три человека пострадали.

рф

украина

киев

общество , россия, рф, украина, киев, мария захарова, минобороны рф