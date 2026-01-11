https://1prime.ru/20260111/zelenskiy-866359821.html
"Это рискованно": новая выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
11.01.2026
"Это рискованно": новая выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
Владимир Зеленский сталкивается с серьезными рисками, проводя изменения в составе своего ближайшего окружения во время боевых действий, пишет газета Berliner...
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сталкивается с серьезными рисками, проводя изменения в составе своего ближайшего окружения во время боевых действий, пишет газета Berliner Zeitung. "Для Зеленского это рискованная перезагрузка, происходящая в разгар войны и с политическими деятелями, которые давно уже приобрели собственное политическое влияние", — говорится в материале. По данным издания, такие изменения в руководстве страны связаны с желанием главы киевского режима укрепить личную власть, одновременно пытаясь дистанцироваться от недавних коррупционных скандалов и неудач на фронте. "В конце концов, глава украинского государства находится под огромным давлением из-за коррупционных скандалов, зашедших в тупик переговоров о прекращении огня и отставки его давнего доверенного лица Андрея Ермака", — подчеркивает BZ. В начале января Зеленский назначил Кирилла Буданова*, который до этого возглавлял Главное управление разведки, руководителем своего офиса. Он сразу поручил ему обновить и подготовить к утверждению стратегические планы "обороны и развития" в сотрудничестве с секретарем СНБО. Зеленский отметил, что новый руководитель офиса сосредоточится на вопросах безопасности и ведении переговоров. Андрей Ермак, предшественник Буданова*, покинул должность 28 ноября. В тот же день у него провели обыски по делу о коррупции в энергетической сфере, главным фигурантом которого оказался бизнесмен Тимур Миндич. Зеленский утверждает, что не был осведомлен о происходящем. Позднее глава киевского режима предложил Михаилу Федорову, первому вице-премьеру и министру цифровой трансформации, возглавить Министерство обороны. Также нынешнему руководителю Минобороны Денису Шмыгалю было предложено занять должность первого вице-премьера. На фоне этих масштабных изменений издание "Страна.ua" сообщило, что Генеральный штаб ВСУ запретил командирам подразделений комментировать кадровые решения Зеленского.* Внесен в список террористов и экстремистов
