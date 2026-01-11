https://1prime.ru/20260111/zelenskiy-866360995.html
"Дикий эксперимент": на Украине заявили о падении Киева из-за Зеленского
"Дикий эксперимент": на Украине заявили о падении Киева из-за Зеленского - 11.01.2026, ПРАЙМ
"Дикий эксперимент": на Украине заявили о падении Киева из-за Зеленского
Владимир Зеленский не фокусируется на решении проблем энергоснабжения Киева, несмотря на серьезные трудности в этой сфере, заявил бывший помощник Леонида Кучмы... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T05:55+0300
2026-01-11T05:55+0300
2026-01-11T05:55+0300
киев
украина
олег соскин
владимир зеленский
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не фокусируется на решении проблем энергоснабжения Киева, несмотря на серьезные трудности в этой сфере, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Ни Зеленский, ни (новый глава его офиса Кирилл — Прим. Ред.) Буданов*, они вообще этим не занимаются. То есть ставится какой-то совершенно безумно дичайший мегаэксперимент по разрушению столицы", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.По словам политолога, руководство страны пренебрегает ситуацией в городе, предпочитая перекладывать ответственность на других. Вместо этого, добавил он, обсуждаются вопросы борьбы с коррупцией, проблем с ТЦК и провалов на фронте."Может уже и не придется ни с кем бороться, потому что все рухнет", — заключил Соскин.Ранее Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко, который предложил жителям покинуть город из-за перебоев с отоплением и электричеством, отметив, что меры подготовки к возможным авиаударам не были достаточными. В пятницу Министерство обороны России сообщило о применении ракет "Орешник" для атаки на критические объекты на Украине, что стало ответом на удар по резиденции Владимира Путина.Средства массовой информации сообщали о взрывах в Киеве и Львове. Виталий Кличко подтвердил, что в столице ущерб получила критическая инфраструктура..* Внесен в список террористов и экстремистов
киев
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, олег соскин, владимир зеленский, в мире
Киев, УКРАИНА, Олег Соскин, Владимир Зеленский, В мире
"Дикий эксперимент": на Украине заявили о падении Киева из-за Зеленского
Соскин обвинил Зеленского в игнорировании вопросов жизнеобеспечения Киева
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не фокусируется на решении проблем энергоснабжения Киева, несмотря на серьезные трудности в этой сфере, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Ни Зеленский
, ни (новый глава его офиса Кирилл — Прим. Ред.) Буданов*, они вообще этим не занимаются. То есть ставится какой-то совершенно безумно дичайший мегаэксперимент по разрушению столицы", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
По словам политолога, руководство страны пренебрегает ситуацией в городе, предпочитая перекладывать ответственность на других. Вместо этого, добавил он, обсуждаются вопросы борьбы с коррупцией, проблем с ТЦК и провалов на фронте.
"Может уже и не придется ни с кем бороться, потому что все рухнет", — заключил Соскин
.
Ранее Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко
, который предложил жителям покинуть город из-за перебоев с отоплением и электричеством, отметив, что меры подготовки к возможным авиаударам не были достаточными.
В пятницу Министерство обороны России
сообщило о применении ракет "Орешник" для атаки на критические объекты на Украине
, что стало ответом на удар по резиденции Владимира Путина
.
Средства массовой информации сообщали о взрывах в Киеве и Львове. Виталий Кличко подтвердил, что в столице ущерб получила критическая инфраструктура..
* Внесен в список террористов и экстремистов