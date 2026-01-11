Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-11T05:55+0300
2026-01-11T05:55+0300
киев
украина
олег соскин
владимир зеленский
в мире
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не фокусируется на решении проблем энергоснабжения Киева, несмотря на серьезные трудности в этой сфере, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Ни Зеленский, ни (новый глава его офиса Кирилл — Прим. Ред.) Буданов*, они вообще этим не занимаются. То есть ставится какой-то совершенно безумно дичайший мегаэксперимент по разрушению столицы", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.По словам политолога, руководство страны пренебрегает ситуацией в городе, предпочитая перекладывать ответственность на других. Вместо этого, добавил он, обсуждаются вопросы борьбы с коррупцией, проблем с ТЦК и провалов на фронте."Может уже и не придется ни с кем бороться, потому что все рухнет", — заключил Соскин.Ранее Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко, который предложил жителям покинуть город из-за перебоев с отоплением и электричеством, отметив, что меры подготовки к возможным авиаударам не были достаточными. В пятницу Министерство обороны России сообщило о применении ракет "Орешник" для атаки на критические объекты на Украине, что стало ответом на удар по резиденции Владимира Путина.Средства массовой информации сообщали о взрывах в Киеве и Львове. Виталий Кличко подтвердил, что в столице ущерб получила критическая инфраструктура..* Внесен в список террористов и экстремистов
киев, украина, олег соскин, владимир зеленский, в мире
Киев, УКРАИНА, Олег Соскин, Владимир Зеленский, В мире
05:55 11.01.2026
 
"Дикий эксперимент": на Украине заявили о падении Киева из-за Зеленского

Соскин обвинил Зеленского в игнорировании вопросов жизнеобеспечения Киева

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не фокусируется на решении проблем энергоснабжения Киева, несмотря на серьезные трудности в этой сфере, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Ни Зеленский, ни (новый глава его офиса Кирилл — Прим. Ред.) Буданов*, они вообще этим не занимаются. То есть ставится какой-то совершенно безумно дичайший мегаэксперимент по разрушению столицы", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
По словам политолога, руководство страны пренебрегает ситуацией в городе, предпочитая перекладывать ответственность на других. Вместо этого, добавил он, обсуждаются вопросы борьбы с коррупцией, проблем с ТЦК и провалов на фронте.
"Может уже и не придется ни с кем бороться, потому что все рухнет", — заключил Соскин.
Ранее Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко, который предложил жителям покинуть город из-за перебоев с отоплением и электричеством, отметив, что меры подготовки к возможным авиаударам не были достаточными.
В пятницу Министерство обороны России сообщило о применении ракет "Орешник" для атаки на критические объекты на Украине, что стало ответом на удар по резиденции Владимира Путина.
Средства массовой информации сообщали о взрывах в Киеве и Львове. Виталий Кличко подтвердил, что в столице ущерб получила критическая инфраструктура..
* Внесен в список террористов и экстремистов
 
КиевУКРАИНАОлег СоскинВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
