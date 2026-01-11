https://1prime.ru/20260111/zelenskiy-866360995.html

"Дикий эксперимент": на Украине заявили о падении Киева из-за Зеленского

МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не фокусируется на решении проблем энергоснабжения Киева, несмотря на серьезные трудности в этой сфере, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Ни Зеленский, ни (новый глава его офиса Кирилл — Прим. Ред.) Буданов*, они вообще этим не занимаются. То есть ставится какой-то совершенно безумно дичайший мегаэксперимент по разрушению столицы", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.По словам политолога, руководство страны пренебрегает ситуацией в городе, предпочитая перекладывать ответственность на других. Вместо этого, добавил он, обсуждаются вопросы борьбы с коррупцией, проблем с ТЦК и провалов на фронте."Может уже и не придется ни с кем бороться, потому что все рухнет", — заключил Соскин.Ранее Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко, который предложил жителям покинуть город из-за перебоев с отоплением и электричеством, отметив, что меры подготовки к возможным авиаударам не были достаточными. В пятницу Министерство обороны России сообщило о применении ракет "Орешник" для атаки на критические объекты на Украине, что стало ответом на удар по резиденции Владимира Путина.Средства массовой информации сообщали о взрывах в Киеве и Львове. Виталий Кличко подтвердил, что в столице ущерб получила критическая инфраструктура..* Внесен в список террористов и экстремистов

