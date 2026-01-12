https://1prime.ru/20260112/aeroflot-866394625.html

"Аэрофлот" переносит рейсы между Москвой и Дальним Востоком

2026-01-12T12:29+0300

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание и переносит время вылетов между Москвой и городами Дальневосточного федерального округа из-за снегопадов на Дальнем Востоке, сообщили в авиакомпании. "В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопады) в ряде городов Дальнего Востока "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание некоторых рейсов между Москвой и пунктами ДФО путем переноса времени вылета", - говорится в сообщении. Пассажирам задержанных рейсов оказываются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, включая размещение в гостиницах и предоставление напитков и питания.

