"Аэрофлот" переносит рейсы между Москвой и Дальним Востоком
"Аэрофлот" переносит рейсы между Москвой и Дальним Востоком
2026-01-12T12:29+0300
бизнес
россия
москва
дальний восток
аэрофлот
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание и переносит время вылетов между Москвой и городами Дальневосточного федерального округа из-за снегопадов на Дальнем Востоке, сообщили в авиакомпании. "В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопады) в ряде городов Дальнего Востока "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание некоторых рейсов между Москвой и пунктами ДФО путем переноса времени вылета", - говорится в сообщении. Пассажирам задержанных рейсов оказываются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, включая размещение в гостиницах и предоставление напитков и питания.
