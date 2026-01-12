Аэропорт Саратова работает в штатном режиме

https://1prime.ru/20260112/aeroport-866387423.html
САРАТОВ, 12 янв - ПРАЙМ. Аэропорт Саратова функционирует в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад, сообщили в пресс-службе авиагавани.
"Аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов в сложных метеоусловиях и сильного снегопада. Утром высота снежного покрова в районе аэродрома превышала 40 сантиметра. Специалисты аэродромной службы работают над расчисткой взлетно-посадочной полосы и перрона в непрерывном режиме, обеспечивая безопасность взлетно-посадочных операций", - рассказали в Telegram-канале воздушной гавани.
В "Гагарине" попросили пассажиров заранее выезжать в аэропорт из-за сложной ситуации на дорогах.
