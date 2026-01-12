https://1prime.ru/20260112/agrobiznes-866405151.html

Мишустин рассказал о новых мерах поддержки агропромышленного бизнеса

Мишустин рассказал о новых мерах поддержки агропромышленного бизнеса

сельское хозяйство

бизнес

рф

михаил мишустин

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Правительство России утвердило ряд новых мер поддержки российского агропромышленного бизнеса, в том числе дополнило правила предоставления субсидий на развитие туристической инфраструктуры на селе и на помощь по приоритетным направлениям малого агробизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство дополнило правила предоставления субсидий для них сразу в двух областях: на развитие туристической инфраструктуры, а также на помощь по приоритетным направлениям малого агробизнеса… Средства на такие цели в федеральном бюджете предусмотрены значительные. На 2026 год почти 14 миллиардов для небольших агропредприятий и 730 миллионов рублей на сельский туризм", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что меры поддержки включают целый комплекс, в том числе среди новых - частичное возмещение затрат при организации малой сельской пекарни, внедрение газопоршневой установки. Среди других решений в поддержку аграриев - возмещение части затрат на закупку продуктов агроагрегаторами у фермерских хозяйств. "Этот подход, эти инструменты очень важны для небольших предприятий", - подчеркнул премьер-министр.

рф

2026

