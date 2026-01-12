Airbus в 2025 году получил тысячу заказов

https://1prime.ru/20260112/airbus-866414317.html
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в 2025 году получила 1 тысячу заказов, что на 14% больше показателя предыдущего года, следует из сообщения компании. При этом с учетом отмен заказы в прошлом году составили 889 самолетов. Только в декабре Airbus получил заказы на 203 самолета, что почти втрое больше показателя ноября. Поставки клиентам компании в 2025 году увеличились на 3,5% - до 793 самолетов. В декабре поставки выросли почти вдвое в месячном выражении - до 136 самолетов. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
