Airbus в 2025 году получил тысячу заказов - 12.01.2026
Airbus в 2025 году получил тысячу заказов
2026-01-12T20:32+0300
2026-01-12T20:32+0300
экономика
бизнес
airbus
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в 2025 году получила 1 тысячу заказов, что на 14% больше показателя предыдущего года, следует из сообщения компании. При этом с учетом отмен заказы в прошлом году составили 889 самолетов. Только в декабре Airbus получил заказы на 203 самолета, что почти втрое больше показателя ноября. Поставки клиентам компании в 2025 году увеличились на 3,5% - до 793 самолетов. В декабре поставки выросли почти вдвое в месячном выражении - до 136 самолетов. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
https://1prime.ru/20251203/airbus-865149132.html
бизнес, airbus
Экономика, Бизнес, Airbus
20:32 12.01.2026
 
Airbus в 2025 году получил тысячу заказов

Airbus в 2025 году получил тысячу заказов, что на 14% больше показателя прошлого года

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в 2025 году получила 1 тысячу заказов, что на 14% больше показателя предыдущего года, следует из сообщения компании.
При этом с учетом отмен заказы в прошлом году составили 889 самолетов. Только в декабре Airbus получил заказы на 203 самолета, что почти втрое больше показателя ноября.
Поставки клиентам компании в 2025 году увеличились на 3,5% - до 793 самолетов. В декабре поставки выросли почти вдвое в месячном выражении - до 136 самолетов.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
