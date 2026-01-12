Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Alphabet стала четвертой в истории компанией с капитализацией выше $4 трлн - 12.01.2026
Alphabet стала четвертой в истории компанией с капитализацией выше $4 трлн
Alphabet стала четвертой в истории компанией с капитализацией выше $4 трлн
2026-01-12T18:53+0300
2026-01-12T18:53+0300
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Капитализация Alphabet, материнской компании Google, впервые в истории превысила 4 триллиона долларов, она стала четвертой компанией с такой рыночной стоимостью, следует из данных торгов. По состоянию на 18.34 мск цена акций Alphabet опускалась на 0,24% - до 327,99 доллара за ценную бумагу. При этом минутами ранее показатель достигал исторического максимума в 334,04 доллара, с учетом такой цены капитализация компании составляла 4,031 триллиона долларов. Ранее такой отметки достигла капитализация Nvidia, Microsoft и Apple.
технологии, alphabet, nvidia, microsoft
Экономика, Технологии, Alphabet, Nvidia, Microsoft
18:53 12.01.2026
 
Alphabet стала четвертой в истории компанией с капитализацией выше $4 трлн

Капитализация материнской компании Google Alphabet впервые превысила 4 триллиона долларов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Логотип Google
Логотип Google. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Капитализация Alphabet, материнской компании Google, впервые в истории превысила 4 триллиона долларов, она стала четвертой компанией с такой рыночной стоимостью, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.34 мск цена акций Alphabet опускалась на 0,24% - до 327,99 доллара за ценную бумагу. При этом минутами ранее показатель достигал исторического максимума в 334,04 доллара, с учетом такой цены капитализация компании составляла 4,031 триллиона долларов.
Ранее такой отметки достигла капитализация Nvidia, Microsoft и Apple.
Экономика Технологии Alphabet Nvidia Microsoft
 
 
