Alphabet стала четвертой в истории компанией с капитализацией выше $4 трлн
2026-01-12T18:53+0300
экономика
технологии
alphabet
nvidia
microsoft
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Капитализация Alphabet, материнской компании Google, впервые в истории превысила 4 триллиона долларов, она стала четвертой компанией с такой рыночной стоимостью, следует из данных торгов. По состоянию на 18.34 мск цена акций Alphabet опускалась на 0,24% - до 327,99 доллара за ценную бумагу. При этом минутами ранее показатель достигал исторического максимума в 334,04 доллара, с учетом такой цены капитализация компании составляла 4,031 триллиона долларов. Ранее такой отметки достигла капитализация Nvidia, Microsoft и Apple.
