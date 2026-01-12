https://1prime.ru/20260112/arenda-866388868.html

Аренда жилья в Турции стала роскошью, пишут СМИ

2026-01-12T08:55+0300

недвижимость

бизнес

турция

реджеп тайип эрдоган

оэср

в мире

АНКАРА, 12 янв - ПРАЙМ. Аренда жилья в Турции за прошлый год подорожала более чем на 77 процентов, проживание в съемной квартире становится роскошью на фоне призывов экспертов властям принять срочный пакет реформ в этой отрасли, пишет в понедельник турецкое экономическое издание Dünya. По данным, на которые ссылается Dünya, в 2025 году арендная плата в среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выросла на 6,8%, тогда как в Турции - на 77,1%. За период 2015-2025 годов рост в среднем по ОЭСР составил 48,9%, а в Турции - 1457,7%. "Данные показывают, что проблема жилья в Турции уже не является исключением, а превратилась в структурный кризис, а проживание в арендованном жилье стало практически роскошью. Случаи чрезмерно высокой арендной платы свидетельствуют о необходимости не только законодательного регулирования, но и срочного пакета реформ, включающего борьбу с инфляцией, увеличение предложения жилья и другие меры", - говорится в статье. Власти Турции намерены создать государственный механизм планирования арендного рынка и построить до 500 тысяч единиц социального жилья, заявлял в октябре президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Доля турецких граждан, проживающих в арендованном жилье, достигла рекордного уровня в 28% - максимума с 2006 года, сообщило ранее издание Ekonomim. Эксперты отмечают, что рост аренды оказывает значительное давление на финансовое положение граждан с низким и средним доходом. Ряд экспертов и СМИ в Турции заявляют, что проблема цен на аренду жилья в стране в скором времени превратится в социальный кризис. В частности, газета Dünya ранее отмечала, что "астрономический рост цен на жилье и арендной платы в связи с высоким спросом поставил арендодателей и арендаторов лицом к лицу". Арендодатели пытаются выселить своих бывших жильцов, чтобы сдать жилье по более высокой стоимости. Арендаторы также испытывают трудности в поиске съемных квартир, подходящих для их бюджетов. Институт статистики Турции (TÜİK) ранее сообщил, что годовая инфляция в стране превысила 30%. Группа независимых экономистов ENAG, в свою очередь, оценила инфляцию в декабре в 2,11%, а за весь год - в 56,14%. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз ранее заявлял, что правительство намерено вернуть инфляцию к однозначным значениям с 2027 года.

турция

2026

