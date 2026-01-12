https://1prime.ru/20260112/armeniya-866413075.html
В 2025 году более 40% туристов прибыли в Армению из России
В 2025 году более 40% туристов прибыли в Армению из России - 12.01.2026, ПРАЙМ
В 2025 году более 40% туристов прибыли в Армению из России
Свыше 40% туристов в 2025 году прибыли в Армению из России, сообщает пресс-служба комитета по туризму республики. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T20:14+0300
2026-01-12T20:14+0300
2026-01-12T20:14+0300
экономика
бизнес
туризм
россия
армения
грузия
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866412906_0:227:3045:1940_1920x0_80_0_0_3347db582bef3c2d2eec77c505d5cb7d.jpg
ЕРЕВАН, 12 янв – ПРАЙМ. Свыше 40% туристов в 2025 году прибыли в Армению из России, сообщает пресс-служба комитета по туризму республики. "В январе-декабре 2025 года наибольшее число туристических посещений в Армению было зарегистрировано из России (41%), Грузии (13%) и Ирана (8%)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в минувшем году из России зарегистрировано 921 704 туристических посещений, из Грузии – 288 578, из Ирана – 182 364. В целом, по данным ведомства, в 2025 году Армению посетили 2,26 миллиона туристов, против 2,2 миллиона годом ранее.
https://1prime.ru/20260108/ostrovok-866291010.html
армения
грузия
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866412906_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_9d2f4b425b9f81d7a2ce01c8eccc2bc1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, армения, грузия, иран
Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, ИРАН
В 2025 году более 40% туристов прибыли в Армению из России
В Армении заявили, что более 40% туристов в 2025 году прибыли в республику из России
ЕРЕВАН, 12 янв – ПРАЙМ. Свыше 40% туристов в 2025 году прибыли в Армению из России, сообщает пресс-служба комитета по туризму республики.
"В январе-декабре 2025 года наибольшее число туристических посещений в Армению
было зарегистрировано из России (41%), Грузии
(13%) и Ирана
(8%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в минувшем году из России зарегистрировано 921 704 туристических посещений, из Грузии – 288 578, из Ирана – 182 364.
В целом, по данным ведомства, в 2025 году Армению посетили 2,26 миллиона туристов, против 2,2 миллиона годом ранее.
Россияне стали чаще ездить за рубеж на новогодние праздники