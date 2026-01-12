Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В 2025 году более 40% туристов прибыли в Армению из России - 12.01.2026
В 2025 году более 40% туристов прибыли в Армению из России
В 2025 году более 40% туристов прибыли в Армению из России - 12.01.2026, ПРАЙМ
В 2025 году более 40% туристов прибыли в Армению из России
Свыше 40% туристов в 2025 году прибыли в Армению из России, сообщает пресс-служба комитета по туризму республики. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T20:14+0300
2026-01-12T20:14+0300
ЕРЕВАН, 12 янв – ПРАЙМ. Свыше 40% туристов в 2025 году прибыли в Армению из России, сообщает пресс-служба комитета по туризму республики. "В январе-декабре 2025 года наибольшее число туристических посещений в Армению было зарегистрировано из России (41%), Грузии (13%) и Ирана (8%)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в минувшем году из России зарегистрировано 921 704 туристических посещений, из Грузии – 288 578, из Ирана – 182 364. В целом, по данным ведомства, в 2025 году Армению посетили 2,26 миллиона туристов, против 2,2 миллиона годом ранее.
20:14 12.01.2026
 
В 2025 году более 40% туристов прибыли в Армению из России

В Армении заявили, что более 40% туристов в 2025 году прибыли в республику из России

ЕРЕВАН, 12 янв – ПРАЙМ. Свыше 40% туристов в 2025 году прибыли в Армению из России, сообщает пресс-служба комитета по туризму республики.
"В январе-декабре 2025 года наибольшее число туристических посещений в Армению было зарегистрировано из России (41%), Грузии (13%) и Ирана (8%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в минувшем году из России зарегистрировано 921 704 туристических посещений, из Грузии – 288 578, из Ирана – 182 364.
В целом, по данным ведомства, в 2025 году Армению посетили 2,26 миллиона туристов, против 2,2 миллиона годом ранее.
Россияне стали чаще ездить за рубеж на новогодние праздники
8 января, 08:21
