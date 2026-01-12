https://1prime.ru/20260112/armeniya-866413075.html

В 2025 году более 40% туристов прибыли в Армению из России

экономика

ЕРЕВАН, 12 янв – ПРАЙМ. Свыше 40% туристов в 2025 году прибыли в Армению из России, сообщает пресс-служба комитета по туризму республики. "В январе-декабре 2025 года наибольшее число туристических посещений в Армению было зарегистрировано из России (41%), Грузии (13%) и Ирана (8%)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в минувшем году из России зарегистрировано 921 704 туристических посещений, из Грузии – 288 578, из Ирана – 182 364. В целом, по данным ведомства, в 2025 году Армению посетили 2,26 миллиона туристов, против 2,2 миллиона годом ранее.

