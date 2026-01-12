Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР поднимаются вслед за динамикой на Уолл-стрит - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260112/atr-866387917.html
Фондовые индексы АТР поднимаются вслед за динамикой на Уолл-стрит
Фондовые индексы АТР поднимаются вслед за динамикой на Уолл-стрит - 12.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР поднимаются вслед за динамикой на Уолл-стрит
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в понедельник утром, следуя за позитивом на рынках США, при этом торги в Японии не... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T08:20+0300
2026-01-12T08:20+0300
рынок
торги
акции
сша
япония
азиатско-тихоокеанский регион
shenzhen composite
hang seng index
kospi
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3cf28a4ec3540a600aaf1b543161f63f.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в понедельник утром, следуя за позитивом на рынках США, при этом торги в Японии не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,75% - до 4 151,14 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,58%, до 2 702,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,82%, до 26 447 пунктов. Австралийский S&amp;P/ASX 200 поднимался на 0,53% - до 8 764,1 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,65%, до 4 616,33 пункта. В понедельник торги в Японии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 1,61%, до 51 939,89 пункта. Азиатские рынки могли поддержать настроения на биржах США, которые закрылись в плюсе в конце предыдущей недели. По итогам пятничной торговой сессии технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, вырос на 0,81%, индексы Dow Jones и S&amp;P 500 поднялись на 0,48% и 0,65% соответственно.
https://1prime.ru/20260112/neft-866387511.html
сша
япония
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_d1c5ef401c6894375cecebeb0783c86a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, сша, япония, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite
Рынок, Торги, Акции, США, ЯПОНИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Nasdaq Composite
08:20 12.01.2026
 
Фондовые индексы АТР поднимаются вслед за динамикой на Уолл-стрит

Биржи АТР растут, следуя за позитивом на рынках США, торги в Японии не проводятся

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в понедельник утром, следуя за позитивом на рынках США, при этом торги в Японии не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,75% - до 4 151,14 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,58%, до 2 702,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,82%, до 26 447 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,53% - до 8 764,1 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,65%, до 4 616,33 пункта.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Цены на нефть растут
08:15
В понедельник торги в Японии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 1,61%, до 51 939,89 пункта.
Азиатские рынки могли поддержать настроения на биржах США, которые закрылись в плюсе в конце предыдущей недели. По итогам пятничной торговой сессии технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, вырос на 0,81%, индексы Dow Jones и S&P 500 поднялись на 0,48% и 0,65% соответственно.
 
РынокТоргиАкцииСШАЯПОНИЯАзиатско-Тихоокеанский регионShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPINasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала