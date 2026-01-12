https://1prime.ru/20260112/atr-866387917.html
Фондовые индексы АТР поднимаются вслед за динамикой на Уолл-стрит
Фондовые индексы АТР поднимаются вслед за динамикой на Уолл-стрит - 12.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР поднимаются вслед за динамикой на Уолл-стрит
2026-01-12T08:20+0300
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в понедельник утром, следуя за позитивом на рынках США, при этом торги в Японии не проводятся в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,75% - до 4 151,14 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,58%, до 2 702,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,82%, до 26 447 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,53% - до 8 764,1 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,65%, до 4 616,33 пункта. В понедельник торги в Японии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 1,61%, до 51 939,89 пункта. Азиатские рынки могли поддержать настроения на биржах США, которые закрылись в плюсе в конце предыдущей недели. По итогам пятничной торговой сессии технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, вырос на 0,81%, индексы Dow Jones и S&P 500 поднялись на 0,48% и 0,65% соответственно.
Фондовые индексы АТР поднимаются вслед за динамикой на Уолл-стрит
