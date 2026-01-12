https://1prime.ru/20260112/aviakompaniya-866413755.html
Flyone Armenia начнет летать из Еревана в Казань с конца мая
ЕРЕВАН, 12 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Flyone Armenia начнет с конца мая полеты из Еревана в Казань и обратно, сообщает пресс-служба перевозчика. "Авиакомпания Flyone Armenia начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Ереван – Казань – Ереван с 25 мая 2026 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Авиакомпания была основана в 2021 году. Получила сертификат эксплуатанта воздушного судна комитета гражданской авиации Армении. Парк авиакомпании состоит из девяти самолетов, пять из которых находятся в ее собственности.
