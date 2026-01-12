Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Flyone Armenia начнет летать из Еревана в Казань с конца мая - 12.01.2026
Flyone Armenia начнет летать из Еревана в Казань с конца мая
Авиакомпания Flyone Armenia начнет с конца мая полеты из Еревана в Казань и обратно, сообщает пресс-служба перевозчика. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T20:27+0300
2026-01-12T20:27+0300
ЕРЕВАН, 12 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Flyone Armenia начнет с конца мая полеты из Еревана в Казань и обратно, сообщает пресс-служба перевозчика. "Авиакомпания Flyone Armenia начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Ереван – Казань – Ереван с 25 мая 2026 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Авиакомпания была основана в 2021 году. Получила сертификат эксплуатанта воздушного судна комитета гражданской авиации Армении. Парк авиакомпании состоит из девяти самолетов, пять из которых находятся в ее собственности.
20:27 12.01.2026
 
Flyone Armenia начнет летать из Еревана в Казань с конца мая

Авиакомпания Flyone Armenia начнет полеты из Еревана в Казань и обратно с конца мая

© РИА Новости . Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
ЕРЕВАН, 12 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Flyone Armenia начнет с конца мая полеты из Еревана в Казань и обратно, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Авиакомпания Flyone Armenia начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту ЕреванКазань – Ереван с 25 мая 2026 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.
Авиакомпания была основана в 2021 году. Получила сертификат эксплуатанта воздушного судна комитета гражданской авиации Армении. Парк авиакомпании состоит из девяти самолетов, пять из которых находятся в ее собственности.
Вид на Ереван с архитектурно-монументального комплекса Каскад. На дальнем плане гора Арарат - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
В 2025 году более 40% туристов прибыли в Армению из России
Чаты
Заголовок открываемого материала