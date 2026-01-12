Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Австралии создадут стратегический резерв критически важных минералов - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260112/avstraliya-866414824.html
В Австралии создадут стратегический резерв критически важных минералов
В Австралии создадут стратегический резерв критически важных минералов - 12.01.2026, ПРАЙМ
В Австралии создадут стратегический резерв критически важных минералов
Стратегический резерв критически важных минералов Австралии будет сосредоточен на запасах сурьмы, галлия и редкоземельных элементов, важных для чистой... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T20:43+0300
2026-01-12T20:44+0300
экономика
австралия
сша
китай
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866414641_0:261:3000:1949_1920x0_80_0_0_c80636c069cb904164a3b5fdf0f0b794.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Стратегический резерв критически важных минералов Австралии будет сосредоточен на запасах сурьмы, галлия и редкоземельных элементов, важных для чистой энергетики, высокотехнологичного производства, а также для передовой военной техники, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства промышленности, науки и ресурсов Австралии в понедельник, 12 января. "Первыми минералами, на которых будет сосредоточен стратегического резерв, станут сурьма, галлий и редкоземельные элементы, имеющие решающее значение для чистой энергетики и высокотехнологичного производства, а также для передовой военной техники", - сказано в официальном заявлении. По сообщению на сайте министерства, большие запасы критически важных минералов в стране будут играть важную роль в глобальных цепочках поставок и укреплении экономического партнерства Австралии с другими странами. Редкоземельные элементы используются для производства высокоэффективных постоянных магнитов, являющихся важным компонентом целого ряда технологий, от истребителей до аппаратов МРТ; сурьма используется в производстве аккумуляторов, приборах ночного видения и высокоэффективных огнестойких материалах; галлий является ключевым компонентом современных полупроводников, используемых в радиолокационных системах и телекоммуникациях. В конце октября 2025 года премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и президент США Дональд Трамп подписали соглашение по критически важным минералам на сумму в один миллиард долларов США. Тогда США и Австралия также выразили намерение совместно инвестировать свыше трех миллиардов долларов в проекты по критическим минералам в следующие полгода. По мнению главы национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета, Канберра может сыграть важную роль в снижении зависимости мировой экономики от поставок редкоземельных элементов из Китая.
https://1prime.ru/20251212/reddit-865457137.html
австралия
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866414641_227:0:2894:2000_1920x0_80_0_0_ddeb83c2f8a7e08f541791be2d76dd80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
австралия, сша, китай, дональд трамп
Экономика, АВСТРАЛИЯ, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
20:43 12.01.2026 (обновлено: 20:44 12.01.2026)
 
В Австралии создадут стратегический резерв критически важных минералов

В Австралии резерв редкоземельных металлов будет сосредоточен на запасах сурьмы и галлия

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГорода мира. Мельбурн
Города мира. Мельбурн - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Города мира. Мельбурн. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Стратегический резерв критически важных минералов Австралии будет сосредоточен на запасах сурьмы, галлия и редкоземельных элементов, важных для чистой энергетики, высокотехнологичного производства, а также для передовой военной техники, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства промышленности, науки и ресурсов Австралии в понедельник, 12 января.
"Первыми минералами, на которых будет сосредоточен стратегического резерв, станут сурьма, галлий и редкоземельные элементы, имеющие решающее значение для чистой энергетики и высокотехнологичного производства, а также для передовой военной техники", - сказано в официальном заявлении.
По сообщению на сайте министерства, большие запасы критически важных минералов в стране будут играть важную роль в глобальных цепочках поставок и укреплении экономического партнерства Австралии с другими странами.
Редкоземельные элементы используются для производства высокоэффективных постоянных магнитов, являющихся важным компонентом целого ряда технологий, от истребителей до аппаратов МРТ; сурьма используется в производстве аккумуляторов, приборах ночного видения и высокоэффективных огнестойких материалах; галлий является ключевым компонентом современных полупроводников, используемых в радиолокационных системах и телекоммуникациях.
В конце октября 2025 года премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и президент США Дональд Трамп подписали соглашение по критически важным минералам на сумму в один миллиард долларов США. Тогда США и Австралия также выразили намерение совместно инвестировать свыше трех миллиардов долларов в проекты по критическим минералам в следующие полгода. По мнению главы национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета, Канберра может сыграть важную роль в снижении зависимости мировой экономики от поставок редкоземельных элементов из Китая.
Сидней - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Reddit подала иск в Верховный суд Австралии
12 декабря 2025, 04:18
 
ЭкономикаАВСТРАЛИЯСШАКИТАЙДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала