В Австралии создадут стратегический резерв критически важных минералов

В Австралии создадут стратегический резерв критически важных минералов

2026-01-12T20:43+0300

2026-01-12T20:43+0300

2026-01-12T20:44+0300

экономика

австралия

сша

китай

дональд трамп

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Стратегический резерв критически важных минералов Австралии будет сосредоточен на запасах сурьмы, галлия и редкоземельных элементов, важных для чистой энергетики, высокотехнологичного производства, а также для передовой военной техники, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства промышленности, науки и ресурсов Австралии в понедельник, 12 января. "Первыми минералами, на которых будет сосредоточен стратегического резерв, станут сурьма, галлий и редкоземельные элементы, имеющие решающее значение для чистой энергетики и высокотехнологичного производства, а также для передовой военной техники", - сказано в официальном заявлении. По сообщению на сайте министерства, большие запасы критически важных минералов в стране будут играть важную роль в глобальных цепочках поставок и укреплении экономического партнерства Австралии с другими странами. Редкоземельные элементы используются для производства высокоэффективных постоянных магнитов, являющихся важным компонентом целого ряда технологий, от истребителей до аппаратов МРТ; сурьма используется в производстве аккумуляторов, приборах ночного видения и высокоэффективных огнестойких материалах; галлий является ключевым компонентом современных полупроводников, используемых в радиолокационных системах и телекоммуникациях. В конце октября 2025 года премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и президент США Дональд Трамп подписали соглашение по критически важным минералам на сумму в один миллиард долларов США. Тогда США и Австралия также выразили намерение совместно инвестировать свыше трех миллиардов долларов в проекты по критическим минералам в следующие полгода. По мнению главы национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета, Канберра может сыграть важную роль в снижении зависимости мировой экономики от поставок редкоземельных элементов из Китая.

австралия

сша

китай

2026

австралия, сша, китай, дональд трамп