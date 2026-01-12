https://1prime.ru/20260112/avtovaz-866390368.html
"АвтоВАЗ" вернулся к пятидневной рабочей неделе
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" возобновил работу после новогодних праздников в пятидневном графике, как и планировалось ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна. "АвтоВАЗ" возобновил работу в стандартном 5-дневном рабочем графике", - говорится в сообщении. Начиная с 29 сентября 2025 года предприятия "АвтоВАЗа" перешли на работу в четырехдневном графике. В начале декабря президент компании Максим Соколов подписал приказ о возвращении компании к пятидневке с 1 января 2026 года. В конце прошлого года Соколов в интервью "России 24" оценил объем производства автомобилей "АвтоВАЗом" по итогам 2025 года в 325 тысяч единиц. Также глава компании заявлял в декабре о планах по увеличению производства в 2026 году примерно на четверть - до 400 тысяч машин. По итогам 2024 года "АвтоВАЗ" увеличил производство на 40%, до 525,5 тысячи автомобилей, продажи Lada составили 459 тысяч авто. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начал сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
