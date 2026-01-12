Кто извлекает пользу из глобальных потрясений начала года

https://1prime.ru/20260112/bakhtin-866394035.html

Начало года в мире выдалось бурным – тут и похищение президента Венесуэлы, и массовые протесты в Иране, и захваты подсанкционных танкеров американскими...

2026-01-12T11:58+0300

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Начало года в мире выдалось бурным – тут и похищение президента Венесуэлы, и массовые протесты в Иране, и захваты подсанкционных танкеров американскими военными. Это нашло отражение в расширении геополитической премии в цене нефти, для которой еще одной хорошей новостью в начале января стало решение "восьмерки" ОПЕК+ не наращивать добычу как минимум до конца 1 кв. Другой очевидный бенефициар дестабилизации международной ситуации – это золото, которое на старте недели обновило исторический ценовой максимум, выйдя к $4612 за тройскую унцию. За желтым металлом раллируют серебро, металлы платиновой группы. Удорожание сырьевых товаров в значительной мере смягчило для российского рынка рост геополитической неопределенности. "Мирный план Трампа" по урегулированию на Украине продолжает обсуждаться, но общий настрой американских властей в последнее время стал жестче. В ближайшее время в США будет обсуждаться законопроект о санкциях, предполагающих наложение пошлин в 500% в отношении стран, закупающих российские нефть и газ. В начале первой полноценной торговой недели индекс Мосбиржи демонстрирует нейтральную динамику, курсируя над 2700-2720 п. Важная зона поддержки устояла, а значит, участники торгов не теряют надежд на то, что маятник снова качнется к улучшениям на геополитическом треке. В хорошем плюсе ожидаемо Полюс, Норникель, РУСАЛ. В тяжеловесных акциях ЛУКОЙЛа сегодня дивидендный гэп, бумаги теряют более 6%. Это заметно влияет на общую динамику рынка. Без учета этого гэпа индекс Мосбиржи торговался бы в умеренном плюсе, до 1%. рогнозный диапазон на эту неделю – 2700-2800 п. В ближайшее время участники торгов продолжат следить за международной повесткой, сырьевыми и валютными котировками, сигналами ЦБ, ключевой статистикой и корпоративными новостями. Во вторник в США выйдет декабрьский ИПЦ, совет директоров ЛУКОЙЛа подведет итоги работы за прошлый год и обсудит задачи на 2026 год. В среду Росстат опубликует данные о темпах роста потребительских цен с 1 по 12 января, ФРС обнародует "Бежевую книгу". В пятницу Аэрофлот опубликует операционные результаты за декабрь 2025 года.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

