Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Mattel представила куклу Барби с аутизмом - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260112/barbi-866391725.html
Mattel представила куклу Барби с аутизмом
Mattel представила куклу Барби с аутизмом - 12.01.2026, ПРАЙМ
Mattel представила куклу Барби с аутизмом
Американская компания Mattel представила свою первую куклу Барби с расстройством аутичного спектра - она носит наушники с шумоподавлением, у нее есть спиннер и... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T10:46+0300
2026-01-12T10:46+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866390887_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a7861bd7b1b894f911278fadfb9fc19c.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Американская компания Mattel представила свою первую куклу Барби с расстройством аутичного спектра - она носит наушники с шумоподавлением, у нее есть спиннер и планшет с приложениями для альтернативной коммуникации. "Компания Mattel представила сегодня первую куклу Барби с аутизмом... В комплект включены... спиннер, наушники с шумоподавлением и планшет", - говорится в заявлении на сайте компании. Отмечается, что локти и запястья новой куклы особенно подвижны, поскольку усиленная жестикуляция помогает людям с расстройством аутичного спектра лучше обрабатывать информацию об окружающем мире и передавать эмоции. Взгляд куклы направлен немного в сторону, что отражает избегание прямого визуального контакта некоторыми людьми с аутизмом, указано в релизе. Компания подчеркивает, что для разработки новой линейки кукол она работала вместе с американской некоммерческой организацией по защите людей с аутизмом Autistic Self Advocacy Network (ASAN). Ранее Mattel запустила в продажу куклы Барби с ограниченными возможностями, среди них - слепая Барби, Барби с синдромом Дауна и Барби с диабетом первого типа. Эти куклы были созданы при содействии Американского фонда слепых, Национального общества людей с синдромом Дауна и организацией по исследованиям в области диабета первого типа Breakthrough T1D. Слепая Барби имеет специальную трость, а на коробке шрифтом Брайля написано "Барби". Кукла с синдромом Дауна поставляется с парой розовых очков, символизирующих людей с этим синдромом, у которых проблемы со зрением. Барби с диабетом носит глюкометр непрерывного действия и инсулиновую помпу.
https://1prime.ru/20260105/igrushki-866217938.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866390887_355:0:2660:1729_1920x0_80_0_0_7b0f97b8dea503671035e160db11afda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
10:46 12.01.2026
 
Mattel представила куклу Барби с аутизмом

Mattel представила первую куклу Барби с расстройством аутичного спектра

© Фото : MattelПервая кукла Барби с расстройством аутичного спектра
Первая кукла Барби с расстройством аутичного спектра - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Первая кукла Барби с расстройством аутичного спектра
© Фото : Mattel
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Американская компания Mattel представила свою первую куклу Барби с расстройством аутичного спектра - она носит наушники с шумоподавлением, у нее есть спиннер и планшет с приложениями для альтернативной коммуникации.
"Компания Mattel представила сегодня первую куклу Барби с аутизмом... В комплект включены... спиннер, наушники с шумоподавлением и планшет", - говорится в заявлении на сайте компании.
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Алиханов рассказал об отечественных брендах детских игрушек
5 января, 11:15
Отмечается, что локти и запястья новой куклы особенно подвижны, поскольку усиленная жестикуляция помогает людям с расстройством аутичного спектра лучше обрабатывать информацию об окружающем мире и передавать эмоции. Взгляд куклы направлен немного в сторону, что отражает избегание прямого визуального контакта некоторыми людьми с аутизмом, указано в релизе.
Компания подчеркивает, что для разработки новой линейки кукол она работала вместе с американской некоммерческой организацией по защите людей с аутизмом Autistic Self Advocacy Network (ASAN).
Ранее Mattel запустила в продажу куклы Барби с ограниченными возможностями, среди них - слепая Барби, Барби с синдромом Дауна и Барби с диабетом первого типа. Эти куклы были созданы при содействии Американского фонда слепых, Национального общества людей с синдромом Дауна и организацией по исследованиям в области диабета первого типа Breakthrough T1D. Слепая Барби имеет специальную трость, а на коробке шрифтом Брайля написано "Барби". Кукла с синдромом Дауна поставляется с парой розовых очков, символизирующих людей с этим синдромом, у которых проблемы со зрением. Барби с диабетом носит глюкометр непрерывного действия и инсулиновую помпу.
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала