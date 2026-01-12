https://1prime.ru/20260112/bilety-866384481.html

Названы дни, в которые россияне чаще всего покупали выигрышные билеты

МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. Чаще всего россияне покупали лотерейные билеты, по которым выигрывали больше одного миллиона рублей, третьего числа и в субботу, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ. "Исследование показало пять "пиков удачи" по числам месяца: третье число – 4,9% билетов, выигравших от 1 миллиона рублей, седьмое число – 4,2% и 6-е и 12-е числа – по 4,1%", - отметили в компании. Кроме того, еще 4% выигрышных билетов приобрели 11-го числа, а 3,9% - четвертого. "Что касается дней недели, наибольшее количество будущих миллионеров покупают билеты в субботу – на этот день приходится 19% билетов с выигрышами от 1 миллиона рублей. Второе место делят вторник и среда (по 14,6%), третье – пятница (14,1%)", - указали в лотерейном организаторе.

