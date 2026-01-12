Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы дни, в которые россияне чаще всего покупали выигрышные билеты - 12.01.2026, ПРАЙМ
Названы дни, в которые россияне чаще всего покупали выигрышные билеты
Названы дни, в которые россияне чаще всего покупали выигрышные билеты
2026-01-12T04:26+0300
2026-01-12T05:04+0300
бизнес
россия
рф
минфин рф
минфин
МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. Чаще всего россияне покупали лотерейные билеты, по которым выигрывали больше одного миллиона рублей, третьего числа и в субботу, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ. "Исследование показало пять "пиков удачи" по числам месяца: третье число – 4,9% билетов, выигравших от 1 миллиона рублей, седьмое число – 4,2% и 6-е и 12-е числа – по 4,1%", - отметили в компании. Кроме того, еще 4% выигрышных билетов приобрели 11-го числа, а 3,9% - четвертого. "Что касается дней недели, наибольшее количество будущих миллионеров покупают билеты в субботу – на этот день приходится 19% билетов с выигрышами от 1 миллиона рублей. Второе место делят вторник и среда (по 14,6%), третье – пятница (14,1%)", - указали в лотерейном организаторе.
бизнес, россия, рф, минфин рф, минфин
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минфин РФ, Минфин
04:26 12.01.2026 (обновлено: 05:04 12.01.2026)
 
Названы дни, в которые россияне чаще всего покупали выигрышные билеты

"Национальная Лотерея": россияне чаще всего покупали выигрышные билеты в субботу

МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. Чаще всего россияне покупали лотерейные билеты, по которым выигрывали больше одного миллиона рублей, третьего числа и в субботу, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
"Исследование показало пять "пиков удачи" по числам месяца: третье число – 4,9% билетов, выигравших от 1 миллиона рублей, седьмое число – 4,2% и 6-е и 12-е числа – по 4,1%", - отметили в компании.
Кроме того, еще 4% выигрышных билетов приобрели 11-го числа, а 3,9% - четвертого.
"Что касается дней недели, наибольшее количество будущих миллионеров покупают билеты в субботу – на этот день приходится 19% билетов с выигрышами от 1 миллиона рублей. Второе место делят вторник и среда (по 14,6%), третье – пятница (14,1%)", - указали в лотерейном организаторе.
 
Заголовок открываемого материала