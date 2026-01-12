Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) с началом новой недели увеличились, в том числе индексы Китая достигли максимумов с 2015 года, а южнокорейский KOSPI - обновил очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite подскочил на 1,09%, до 4 165,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,05%, до 2 714,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,44%, до 26 608,48 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 0,84%, до 4 624,79 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,48%, до 8 759,4 пункта. В понедельник торги в Японии не проводились в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 1,61%, до 51 939,89 пункта. В ходе торгов Shanghai Composite и Shenzhen Composite поднимались до самых высоких отметок с июля и июня 2015 года соответственно. А южнокорейский KOSPI в понедельник обновил исторический рекорд, который теперь составляет 4 652,54 пункта. Столь позитивному закрытию торгов в том числе поспособствовали результаты финансовых рынков в США. Так, в пятницу основные фондовые индексы в Штатах закрылись ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские рынки, поднялся на 0,81%, а индекс широкого рынка S&amp;P 500 - обновил исторический рекорд.
12:30 12.01.2026
 
Основные фондовые индексы АТР заметно выросли

Индексы Китая достигли максимумов с 2015 года

© CC BY 4.0 / 钉钉Шанхайская фондовая биржа, Китай
Шанхайская фондовая биржа, Китай - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Шанхайская фондовая биржа, Китай. Архивное фото
© CC BY 4.0 / 钉钉
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) с началом новой недели увеличились, в том числе индексы Китая достигли максимумов с 2015 года, а южнокорейский KOSPI - обновил очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite подскочил на 1,09%, до 4 165,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,05%, до 2 714,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,44%, до 26 608,48 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 0,84%, до 4 624,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,48%, до 8 759,4 пункта.
В понедельник торги в Японии не проводились в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 1,61%, до 51 939,89 пункта.
В ходе торгов Shanghai Composite и Shenzhen Composite поднимались до самых высоких отметок с июля и июня 2015 года соответственно. А южнокорейский KOSPI в понедельник обновил исторический рекорд, который теперь составляет 4 652,54 пункта.
Столь позитивному закрытию торгов в том числе поспособствовали результаты финансовых рынков в США. Так, в пятницу основные фондовые индексы в Штатах закрылись ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские рынки, поднялся на 0,81%, а индекс широкого рынка S&P 500 - обновил исторический рекорд.
 
