BP стремится достичь прогресса в реализации газового проекта Манакин-Кокуин - 12.01.2026
BP стремится достичь прогресса в реализации газового проекта Манакин-Кокуин
2026-01-12T19:11+0300
2026-01-12T19:11+0300
экономика
венесуэла
bp
газ
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Британская энергетическая BP стремится достигнуть прогресса в реализации трансграничного газового проекта Манакин-Кокуин между Венесуэлой и Тринидадом и Тобаго, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявления главы газового подразделения компании Уильяма Лина (William Lin) в рамках внутреннего совещания. "Компания стремится добиться прогресса в реализации своего трансграничного газового проекта Манакин-Кокуин между Венесуэлой и Тринидадом и Тобаго, который в настоящее время не имеет лицензии в США", - пишет агентство. В июле 2024 года BP и тринидадская компания NGC подписали со странами соглашения об эксплуатации месторождения Манакин-Кокуин. Кроме того, как отмечает Рейтер, в ходе внутреннего совещания временная глава BP Кэрол Хаул (Carol Howle) отметила, что компания сохраняет свою стратегию и сосредотачивается на сокращении расходов. Ранее компания обещала к концу 2027 года сократить расходы на 4-5 миллиардов долларов в год по сравнению с показателями 2023 года. К середине прошлого года BP удалось снизить затраты на 1,7 миллиарда долларов, указывает агентство. BP - британская компания, входящая в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
венесуэла
венесуэла, bp, газ
Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, BP, Газ
19:11 12.01.2026
 
BP стремится достичь прогресса в реализации газового проекта Манакин-Кокуин

Reuters: BP работает над реализацией газового проекта в Венесуэле и Тринидаде и Тобаго

Британская энергетическая BP
Британская энергетическая BP
Британская энергетическая BP. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Британская энергетическая BP стремится достигнуть прогресса в реализации трансграничного газового проекта Манакин-Кокуин между Венесуэлой и Тринидадом и Тобаго, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявления главы газового подразделения компании Уильяма Лина (William Lin) в рамках внутреннего совещания.
"Компания стремится добиться прогресса в реализации своего трансграничного газового проекта Манакин-Кокуин между Венесуэлой и Тринидадом и Тобаго, который в настоящее время не имеет лицензии в США", - пишет агентство.
В июле 2024 года BP и тринидадская компания NGC подписали со странами соглашения об эксплуатации месторождения Манакин-Кокуин.
Кроме того, как отмечает Рейтер, в ходе внутреннего совещания временная глава BP Кэрол Хаул (Carol Howle) отметила, что компания сохраняет свою стратегию и сосредотачивается на сокращении расходов.
Ранее компания обещала к концу 2027 года сократить расходы на 4-5 миллиардов долларов в год по сравнению с показателями 2023 года. К середине прошлого года BP удалось снизить затраты на 1,7 миллиарда долларов, указывает агентство.
BP - британская компания, входящая в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
Экономика ВЕНЕСУЭЛА BP Газ
 
 
