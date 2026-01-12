https://1prime.ru/20260112/bp-866410040.html

BP стремится достичь прогресса в реализации газового проекта Манакин-Кокуин

BP стремится достичь прогресса в реализации газового проекта Манакин-Кокуин - 12.01.2026, ПРАЙМ

BP стремится достичь прогресса в реализации газового проекта Манакин-Кокуин

Британская энергетическая BP стремится достигнуть прогресса в реализации трансграничного газового проекта Манакин-Кокуин между Венесуэлой и Тринидадом и Тобаго, | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T19:11+0300

2026-01-12T19:11+0300

2026-01-12T19:11+0300

экономика

венесуэла

bp

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75765/40/757654048_0:699:2640:2184_1920x0_80_0_0_64d84c7afb107443808ad64daa2b0054.jpg

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Британская энергетическая BP стремится достигнуть прогресса в реализации трансграничного газового проекта Манакин-Кокуин между Венесуэлой и Тринидадом и Тобаго, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявления главы газового подразделения компании Уильяма Лина (William Lin) в рамках внутреннего совещания. "Компания стремится добиться прогресса в реализации своего трансграничного газового проекта Манакин-Кокуин между Венесуэлой и Тринидадом и Тобаго, который в настоящее время не имеет лицензии в США", - пишет агентство. В июле 2024 года BP и тринидадская компания NGC подписали со странами соглашения об эксплуатации месторождения Манакин-Кокуин. Кроме того, как отмечает Рейтер, в ходе внутреннего совещания временная глава BP Кэрол Хаул (Carol Howle) отметила, что компания сохраняет свою стратегию и сосредотачивается на сокращении расходов. Ранее компания обещала к концу 2027 года сократить расходы на 4-5 миллиардов долларов в год по сравнению с показателями 2023 года. К середине прошлого года BP удалось снизить затраты на 1,7 миллиарда долларов, указывает агентство. BP - британская компания, входящая в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.

https://1prime.ru/20251113/bp-864518157.html

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венесуэла, bp, газ