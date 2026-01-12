https://1prime.ru/20260112/bp-866410040.html
BP стремится достичь прогресса в реализации газового проекта Манакин-Кокуин
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Британская энергетическая BP стремится достигнуть прогресса в реализации трансграничного газового проекта Манакин-Кокуин между Венесуэлой и Тринидадом и Тобаго, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявления главы газового подразделения компании Уильяма Лина (William Lin) в рамках внутреннего совещания. "Компания стремится добиться прогресса в реализации своего трансграничного газового проекта Манакин-Кокуин между Венесуэлой и Тринидадом и Тобаго, который в настоящее время не имеет лицензии в США", - пишет агентство. В июле 2024 года BP и тринидадская компания NGC подписали со странами соглашения об эксплуатации месторождения Манакин-Кокуин. Кроме того, как отмечает Рейтер, в ходе внутреннего совещания временная глава BP Кэрол Хаул (Carol Howle) отметила, что компания сохраняет свою стратегию и сосредотачивается на сокращении расходов. Ранее компания обещала к концу 2027 года сократить расходы на 4-5 миллиардов долларов в год по сравнению с показателями 2023 года. К середине прошлого года BP удалось снизить затраты на 1,7 миллиарда долларов, указывает агентство. BP - британская компания, входящая в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
