СМИ: глава Минобороны Британии оказался рядом с местом удара "Орешником"

По дороге в Киев министр обороны Великобритании Джон Хили оказался неподалеку от районов удара ракет "Орешник", сообщает британский таблоид The Sun. | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T05:37+0300

2026-01-12T05:37+0300

2026-01-12T05:42+0300

общество

киев

великобритания

украина

владимир путин

виталий кличко

the sun

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82779/18/827791843_0:216:4147:2549_1920x0_80_0_0_0caf1d5ef7e1e6638e9aecaeccda9e32.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. По дороге в Киев министр обороны Великобритании Джон Хили оказался неподалеку от районов удара ракет "Орешник", сообщает британский таблоид The Sun. "Источник сообщил, что он (Хили. — Прим. Ред.) "чуть не попал в беду" под Львовом, когда в четверг была выпущена ракета "Орешник"", — говорится в публикации.Министр отметил, что его поезд был вынужден совершить срочную остановку из-за угрозы ракетного удара. "Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги", — заявил он.Джон Хили отправился в Киев для обсуждения возможности передачи новых баллистических ракет большой дальности Nightfall, которые пока находятся в стадии разработки. Ранее Министерство обороны России информировало, что гиперзвуковые ракеты "Орешник" были применены для мощного удара по важным объектам на территории Украины в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Львове. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в городе повреждена критическая инфраструктура, а в некоторых районах возникли перебои с подачей электроэнергии.

киев

великобритания

украина

2026

общество , киев, великобритания, украина, владимир путин, виталий кличко, the sun, минобороны рф