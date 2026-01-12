https://1prime.ru/20260112/britaniya-866385276.html
СМИ: глава Минобороны Британии оказался рядом с местом удара "Орешником"
СМИ: глава Минобороны Британии оказался рядом с местом удара "Орешником" - 12.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: глава Минобороны Британии оказался рядом с местом удара "Орешником"
По дороге в Киев министр обороны Великобритании Джон Хили оказался неподалеку от районов удара ракет "Орешник", сообщает британский таблоид The Sun. | 12.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. По дороге в Киев министр обороны Великобритании Джон Хили оказался неподалеку от районов удара ракет "Орешник", сообщает британский таблоид The Sun. "Источник сообщил, что он (Хили. — Прим. Ред.) "чуть не попал в беду" под Львовом, когда в четверг была выпущена ракета "Орешник"", — говорится в публикации.Министр отметил, что его поезд был вынужден совершить срочную остановку из-за угрозы ракетного удара. "Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги", — заявил он.Джон Хили отправился в Киев для обсуждения возможности передачи новых баллистических ракет большой дальности Nightfall, которые пока находятся в стадии разработки. Ранее Министерство обороны России информировало, что гиперзвуковые ракеты "Орешник" были применены для мощного удара по важным объектам на территории Украины в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Львове. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в городе повреждена критическая инфраструктура, а в некоторых районах возникли перебои с подачей электроэнергии.
