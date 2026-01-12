Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: глава Минобороны Британии оказался рядом с местом удара "Орешником" - 12.01.2026
СМИ: глава Минобороны Британии оказался рядом с местом удара "Орешником"
СМИ: глава Минобороны Британии оказался рядом с местом удара "Орешником" - 12.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: глава Минобороны Британии оказался рядом с местом удара "Орешником"
По дороге в Киев министр обороны Великобритании Джон Хили оказался неподалеку от районов удара ракет "Орешник", сообщает британский таблоид The Sun. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T05:37+0300
2026-01-12T05:42+0300
общество
киев
великобритания
украина
владимир путин
виталий кличко
the sun
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82779/18/827791843_0:216:4147:2549_1920x0_80_0_0_0caf1d5ef7e1e6638e9aecaeccda9e32.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. По дороге в Киев министр обороны Великобритании Джон Хили оказался неподалеку от районов удара ракет "Орешник", сообщает британский таблоид The Sun. "Источник сообщил, что он (Хили. — Прим. Ред.) "чуть не попал в беду" под Львовом, когда в четверг была выпущена ракета "Орешник"", — говорится в публикации.Министр отметил, что его поезд был вынужден совершить срочную остановку из-за угрозы ракетного удара. "Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги", — заявил он.Джон Хили отправился в Киев для обсуждения возможности передачи новых баллистических ракет большой дальности Nightfall, которые пока находятся в стадии разработки. Ранее Министерство обороны России информировало, что гиперзвуковые ракеты "Орешник" были применены для мощного удара по важным объектам на территории Украины в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Львове. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в городе повреждена критическая инфраструктура, а в некоторых районах возникли перебои с подачей электроэнергии.
киев
великобритания
украина
общество , киев, великобритания, украина, владимир путин, виталий кличко, the sun, минобороны рф
Общество , Киев, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Виталий Кличко, The Sun, Минобороны РФ
05:37 12.01.2026 (обновлено: 05:42 12.01.2026)
 
СМИ: глава Минобороны Британии оказался рядом с местом удара "Орешником"

Sun: глава Минобороны Британии Хили едва не попал под удар "Орешником"

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании. Архивное фото
© AFP / Andrew Cowie
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. По дороге в Киев министр обороны Великобритании Джон Хили оказался неподалеку от районов удара ракет "Орешник", сообщает британский таблоид The Sun.
"Источник сообщил, что он (Хили. — Прим. Ред.) "чуть не попал в беду" под Львовом, когда в четверг была выпущена ракета "Орешник"", — говорится в публикации.
Министр отметил, что его поезд был вынужден совершить срочную остановку из-за угрозы ракетного удара.
"Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги", — заявил он.
Джон Хили отправился в Киев для обсуждения возможности передачи новых баллистических ракет большой дальности Nightfall, которые пока находятся в стадии разработки.
Ранее Министерство обороны России информировало, что гиперзвуковые ракеты "Орешник" были применены для мощного удара по важным объектам на территории Украины в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Львове. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в городе повреждена критическая инфраструктура, а в некоторых районах возникли перебои с подачей электроэнергии.
ОбществоКиевВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАВладимир ПутинВиталий КличкоThe SunМинобороны РФ
 
 
