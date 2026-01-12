https://1prime.ru/20260112/britaniya-866386001.html

"Никакого плана": в США набросились на Стармера из-за его идеи по Украине

общество

мировая экономика

украина

великобритания

сша

кир стармер

дональд трамп

стив уиткофф

нато

мид рф

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X выразил мнение, что предложение премьер-министра Великобритании Кира Стармера о размещении многонациональных сил на Украине лишено практического смысла из-за его декларативного характера. "Стармер признает: это всего лишь "политическое заявление", и на самом деле никакого плана по отправке британских войск куда-либо нет. Так зачем вообще был Париж?" — задался вопросом он.Эксперт подчеркнул, что британский премьер предлагает развернуть войска, которых нет, чтобы обеспечить недостижимое прекращение огня. Кир Стармер ранее отметил, что лидеры так называемой "коалиции желающих" подписали декларацию намерений по размещению войск на Украине в случае достижения мирного соглашения, после чего Великобритания и Франция планировали бы создать военные базы по всей стране и построить склады техники для украинских вооруженных сил. Во вторник в Париже прошло совещание на высшем уровне, где обсуждались гарантии безопасности для Украины. На встрече присутствовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского лидера. Итоговый документ закрепил договоренность "коалиции желающих" о долгосрочной военной поддержке Киева, с акцентом на расположение войск на Украине в случае достижения перемирия. МИД России заявило, что любые сценарии размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлемы и могут привести к значительной эскалации. В министерстве называют подобные заявления из Великобритании и Европы провокацией, направленной на продолжение конфликта.

украина

великобритания

сша

