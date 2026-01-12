https://1prime.ru/20260112/britaniya-866387079.html

"Прибавится целей": в Британии сделали заявление про слова Хили о Путине

12.01.2026

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Выступление британского министра обороны Джона Хили о намерении похитить Владимира Путина может привести к тому, что наемники из Великобритании станут первоочередной целью российских вооруженных сил на Украине, заявил военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале. "Россияне уже не раз продемонстрировали, что способны атаковать различные военные объекты, не причиняя вреда гражданскому населению. Просто имейте в виду, что после таких слов у них явно прибавится целей. Не завидую британским наемникам. Они могут стать приоритетной целью", — сказал он.По мнению Меркуриса, Хили упустил из виду, что подобные заявления могут привести к усилению конфликта, создавая угрозу не только для Соединенного Королевства, но и для Европейского Союза. Газета The Telegraph сообщила в воскресенье, что во время визита в Киев Хили высказал желание похитить российского президента. Представитель МИД России Мария Захарова назвала его слова влажными фантазиями британских извращенцев. Соединенные Штаты 3 января провели операцию в Венесуэле, в рамках которой были задержаны президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, а также нанесены удары по военным объектам. Пара была доставлена в Нью-Йорк, где начался судебный процесс по обвинению в наркотерроризме. Мадуро не признал вину. По поводу этого инцидента Каракас обратился с запросом на проведение экстренной встречи ООН, и на время президентский пост заняла вице-президент Делси Родригес, которая принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января. Министерство иностранных дел России выразило свою солидарность с народом Венесуэлы и призвало освободить Мадуро и его супругу, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации. Китай также указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.

