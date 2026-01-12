"Прибавится целей": в Британии сделали заявление про слова Хили о Путине
Меркурис: слова Хили о Путине будут дорого стоить британским наемникам в рядах ВСУ
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Выступление британского министра обороны Джона Хили о намерении похитить Владимира Путина может привести к тому, что наемники из Великобритании станут первоочередной целью российских вооруженных сил на Украине, заявил военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.
"Россияне уже не раз продемонстрировали, что способны атаковать различные военные объекты, не причиняя вреда гражданскому населению. Просто имейте в виду, что после таких слов у них явно прибавится целей. Не завидую британским наемникам. Они могут стать приоритетной целью", — сказал он.
По мнению Меркуриса, Хили упустил из виду, что подобные заявления могут привести к усилению конфликта, создавая угрозу не только для Соединенного Королевства, но и для Европейского Союза.
Газета The Telegraph сообщила в воскресенье, что во время визита в Киев Хили высказал желание похитить российского президента. Представитель МИД России Мария Захарова назвала его слова влажными фантазиями британских извращенцев.
