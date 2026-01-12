Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Прибавится целей": в Британии сделали заявление про слова Хили о Путине - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260112/britaniya-866387079.html
"Прибавится целей": в Британии сделали заявление про слова Хили о Путине
"Прибавится целей": в Британии сделали заявление про слова Хили о Путине - 12.01.2026, ПРАЙМ
"Прибавится целей": в Британии сделали заявление про слова Хили о Путине
Выступление британского министра обороны Джона Хили о намерении похитить Владимира Путина может привести к тому, что наемники из Великобритании станут... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T07:28+0300
2026-01-12T07:28+0300
общество
россия
венесуэла
великобритания
украина
николас мадуро
владимир путин
мария захарова
мид рф
the telegraph
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_2565ba788910ae9b7b5a2ed599ebd32f.jpg
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Выступление британского министра обороны Джона Хили о намерении похитить Владимира Путина может привести к тому, что наемники из Великобритании станут первоочередной целью российских вооруженных сил на Украине, заявил военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале. "Россияне уже не раз продемонстрировали, что способны атаковать различные военные объекты, не причиняя вреда гражданскому населению. Просто имейте в виду, что после таких слов у них явно прибавится целей. Не завидую британским наемникам. Они могут стать приоритетной целью", — сказал он.По мнению Меркуриса, Хили упустил из виду, что подобные заявления могут привести к усилению конфликта, создавая угрозу не только для Соединенного Королевства, но и для Европейского Союза. Газета The Telegraph сообщила в воскресенье, что во время визита в Киев Хили высказал желание похитить российского президента. Представитель МИД России Мария Захарова назвала его слова влажными фантазиями британских извращенцев. Соединенные Штаты 3 января провели операцию в Венесуэле, в рамках которой были задержаны президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, а также нанесены удары по военным объектам. Пара была доставлена в Нью-Йорк, где начался судебный процесс по обвинению в наркотерроризме. Мадуро не признал вину. По поводу этого инцидента Каракас обратился с запросом на проведение экстренной встречи ООН, и на время президентский пост заняла вице-президент Делси Родригес, которая принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января. Министерство иностранных дел России выразило свою солидарность с народом Венесуэлы и призвало освободить Мадуро и его супругу, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации. Китай также указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.
https://1prime.ru/20260112/konflikt-866386613.html
https://1prime.ru/20260112/khili-866385865.html
https://1prime.ru/20260112/britaniya-866385276.html
венесуэла
великобритания
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_9f58e8d2ef340f23d2aa9e1d380de15c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, венесуэла, великобритания, украина, николас мадуро, владимир путин, мария захарова, мид рф, the telegraph, оон
Общество , РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, Николас Мадуро, Владимир Путин, Мария Захарова, МИД РФ, The Telegraph, ООН
07:28 12.01.2026
 
"Прибавится целей": в Британии сделали заявление про слова Хили о Путине

Меркурис: слова Хили о Путине будут дорого стоить британским наемникам в рядах ВСУ

© fotolia.com / Stefan Ataman#Флаг Великобритании
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
#Флаг Великобритании. Архивное фото
© fotolia.com / Stefan Ataman
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Выступление британского министра обороны Джона Хили о намерении похитить Владимира Путина может привести к тому, что наемники из Великобритании станут первоочередной целью российских вооруженных сил на Украине, заявил военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.
"Россияне уже не раз продемонстрировали, что способны атаковать различные военные объекты, не причиняя вреда гражданскому населению. Просто имейте в виду, что после таких слов у них явно прибавится целей. Не завидую британским наемникам. Они могут стать приоритетной целью", — сказал он.
Флаги США - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
"Это гарантия": в США выступили с заявлением после слов Хили о Путине
06:30
По мнению Меркуриса, Хили упустил из виду, что подобные заявления могут привести к усилению конфликта, создавая угрозу не только для Соединенного Королевства, но и для Европейского Союза.
Газета The Telegraph сообщила в воскресенье, что во время визита в Киев Хили высказал желание похитить российского президента. Представитель МИД России Мария Захарова назвала его слова влажными фантазиями британских извращенцев.
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
На Украине неожиданно отреагировали на слова о похищении Путина
06:04
Соединенные Штаты 3 января провели операцию в Венесуэле, в рамках которой были задержаны президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, а также нанесены удары по военным объектам. Пара была доставлена в Нью-Йорк, где начался судебный процесс по обвинению в наркотерроризме. Мадуро не признал вину. По поводу этого инцидента Каракас обратился с запросом на проведение экстренной встречи ООН, и на время президентский пост заняла вице-президент Делси Родригес, которая принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января.
Министерство иностранных дел России выразило свою солидарность с народом Венесуэлы и призвало освободить Мадуро и его супругу, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации. Китай также указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
СМИ: глава Минобороны Британии оказался рядом с местом удара "Орешником"
05:37
 
ОбществоРОССИЯВЕНЕСУЭЛАВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАНиколас МадуроВладимир ПутинМария ЗахароваМИД РФThe TelegraphООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала