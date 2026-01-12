Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Chevron рассказала о планах по работе с Венесуэлой - 12.01.2026
Chevron рассказала о планах по работе с Венесуэлой
08:28 12.01.2026 (обновлено: 08:36 12.01.2026)
 
Chevron рассказала о планах по работе с Венесуэлой

Chevron готова укреплять энергетическую безопасность США в Венесуэле

Флаг США
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая корпорация Chevron готова помочь в укреплении энергетической безопасности США в рамках ведения своего бизнеса в Венесуэле, заявили РИА Новости в компании.
"Chevron является частью истории Венесуэлы уже более столетия. Мы привержены ее настоящему и готовы помочь построить лучшее будущее, одновременно укрепляя энергетическую безопасность США и региональную безопасность", - сообщили агентству в концерне.
Там подчеркнули, что Chevron в рамках своего присутствия в Венесуэле будет стремиться обеспечить безопасность сотрудников, сохранность активов и вести работу в рамках действующего санкционного режима США в отношении Каракаса.
Chevron в настоящее время является единственной американской компанией, работающей в Венесуэле в рамках выданной и продлеваемой для нее правительством США лицензии.
Ранее президент США Дональд Трамп предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов.
Трамп подчеркнул, что США готовы обрабатывать и продавать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны имеет хорошее применение для строительства дорог.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
 
