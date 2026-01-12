Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На два фронта": в Дании сделали заявление о войне за Гренландию - 12.01.2026
"На два фронта": в Дании сделали заявление о войне за Гренландию
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Претензии президента США Дональда Трампа на Гренландию могут втянуть Данию в политическое противостояние на две стороны, сообщает датское издание BT, ссылаясь на специалистов. "Сейчас кризис ведется на двух фронтах – с одной стороны, со стороны Соединенных Штатов, а с другой – из-за отношений между Гренландией и Данией", — пояснил журналист Генрик Квортруп.Заместитель главы партии "Сиумут" ("Вперед") Инеки Кильсен напомнил, что датские власти многократно заявляли, что жители Гренландии являются полноправными владельцами территории:."Датское правительство неоднократно заявляло, что Гренландия принадлежит гренландцам. Пусть же они выполнят это обещание", — напомнил парламентарий, комментируя слова главы оппозиционной партии в Гренландии "Налерак" Пеле Броберга.Накануне Броберг обратился к министру иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт с призывом провести встречу с госсекретарем США Марко Рубио без участия главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена. По данным британского таблоида Daily Mail, со ссылкой на свои источники, президент Дональд Трамп дал указание разработать стратегию по присоединению Гренландии. Издание Telegraph сообщило о планах Евросоюза по введению санкций против США, если претензии на остров не будут отозваны. В это время Великобритания рассматривает возможность развертывания миссии НАТО на Гренландии в сотрудничестве с другими европейскими государствами.Планы Трампа по ГренландииВ декабре 2025 года Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри на должность спецпосланника по Гренландии. Лэндри подтвердил желание США включить остров в свой состав. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен высказал возмущение и пообещал вызвать американского посла в Копенгаген для обсуждения вопроса. Руководители Дании и Гренландии, Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен, в своем заявлении предостерегли Вашингтон от захвата Гренландии и потребовали уважения к их общей территориальной целостности. 4 января супруга сотрудника Белого дома Стивена Миллера, Кэти, опубликовала в соцсети X изображение карты Гренландии, раскрашенной в американские цвета, с подписью "Скоро", заставив задуматься о возможной операции США в Венесуэле. На это датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен возразил, заявив о союзнических отношениях между Данией и Соединенными Штатами. Нильсен, реагируя на изображение, подчеркнул, что оно проявляет неуважение, но паниковать не стоит. Трамп не раз заявлял о намерении сделать Гренландию частью США, объясняя это ее стратегически важной ролью для национальной безопасности и защиты мировой свободы. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде каждый раз утверждал, что остров не подлежит продаже и так будет всегда. В то же время Трамп отказался гарантировать, что не будет применено военное вмешательство для установления контроля над Гренландией. До 1953 года остров находился в статусе датской колонии. Несмотря на то, что он остается частью королевства, в 2009 году Гренландии была предоставлена автономия, и она получила возможность самостоятельно определять свою внутреннюю политику.
05:54 12.01.2026 (обновлено: 05:59 12.01.2026)
 
"На два фронта": в Дании сделали заявление о войне за Гренландию

BT: планы Трампа по Гренландии могут привести Данию к войне на два фронта

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия
Остров Гренландия. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Претензии президента США Дональда Трампа на Гренландию могут втянуть Данию в политическое противостояние на две стороны, сообщает датское издание BT, ссылаясь на специалистов.
"Сейчас кризис ведется на двух фронтах – с одной стороны, со стороны Соединенных Штатов, а с другой – из-за отношений между Гренландией и Данией", — пояснил журналист Генрик Квортруп.
По данным британского таблоида Daily Mail, со ссылкой на свои источники, президент Дональд Трамп дал указание разработать стратегию по присоединению Гренландии. Издание Telegraph сообщило о планах Евросоюза по введению санкций против США, если претензии на остров не будут отозваны. В это время Великобритания рассматривает возможность развертывания миссии НАТО на Гренландии в сотрудничестве с другими европейскими государствами.

Планы Трампа по Гренландии

В декабре 2025 года Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри на должность спецпосланника по Гренландии. Лэндри подтвердил желание США включить остров в свой состав. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен высказал возмущение и пообещал вызвать американского посла в Копенгаген для обсуждения вопроса. Руководители Дании и Гренландии, Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен, в своем заявлении предостерегли Вашингтон от захвата Гренландии и потребовали уважения к их общей территориальной целостности.
4 января супруга сотрудника Белого дома Стивена Миллера, Кэти, опубликовала в соцсети X изображение карты Гренландии, раскрашенной в американские цвета, с подписью "Скоро", заставив задуматься о возможной операции США в Венесуэле. На это датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен возразил, заявив о союзнических отношениях между Данией и Соединенными Штатами. Нильсен, реагируя на изображение, подчеркнул, что оно проявляет неуважение, но паниковать не стоит.
Трамп не раз заявлял о намерении сделать Гренландию частью США, объясняя это ее стратегически важной ролью для национальной безопасности и защиты мировой свободы. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде каждый раз утверждал, что остров не подлежит продаже и так будет всегда. В то же время Трамп отказался гарантировать, что не будет применено военное вмешательство для установления контроля над Гренландией.
До 1953 года остров находился в статусе датской колонии. Несмотря на то, что он остается частью королевства, в 2009 году Гренландии была предоставлена автономия, и она получила возможность самостоятельно определять свою внутреннюю политику.
Мировая экономикаОбществоГренландияСШАДАНИЯДональд ТрампМарко РубиоМИДЕСНАТО
 
 
