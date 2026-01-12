https://1prime.ru/20260112/dax-866394236.html
Немецкий фондовый индекс DAX достиг нового рекорда
Немецкий фондовый индекс DAX достиг нового рекорда
2026-01-12T12:13+0300
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в понедельник, при этом немецкий DAX, напротив, вновь обновляет исторический рекорд, поднявшись выше отметки 25 300 пунктов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.08 мск немецкий DAX увеличивается на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 25 280,29 пункта, а минутами ранее он достигал рекордного значения в 25 305,64 пункта. Британский индекс FTSE 100 в то же время снижается на 0,06%, до 10 118,83 пункта, французский CAC 40 - на 0,38%, до 8 330,31 пункта.
