https://1prime.ru/20260112/dax-866394236.html

Немецкий фондовый индекс DAX достиг нового рекорда

Немецкий фондовый индекс DAX достиг нового рекорда - 12.01.2026, ПРАЙМ

Немецкий фондовый индекс DAX достиг нового рекорда

Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в понедельник, при этом немецкий DAX, напротив, вновь обновляет исторический рекорд, поднявшись выше... | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T12:13+0300

2026-01-12T12:13+0300

2026-01-12T12:13+0300

рынок

торги

dax

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/76045/74/760457400_0:205:2829:1796_1920x0_80_0_0_3d0a3259fe33d853969dcb84d8f841ad.jpg

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в понедельник, при этом немецкий DAX, напротив, вновь обновляет исторический рекорд, поднявшись выше отметки 25 300 пунктов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.08 мск немецкий DAX увеличивается на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 25 280,29 пункта, а минутами ранее он достигал рекордного значения в 25 305,64 пункта. Британский индекс FTSE 100 в то же время снижается на 0,06%, до 10 118,83 пункта, французский CAC 40 - на 0,38%, до 8 330,31 пункта.

https://1prime.ru/20260112/yuan-866393220.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, dax, европа