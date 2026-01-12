Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Немецкий фондовый индекс DAX достиг нового рекорда - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260112/dax-866394236.html
Немецкий фондовый индекс DAX достиг нового рекорда
Немецкий фондовый индекс DAX достиг нового рекорда - 12.01.2026, ПРАЙМ
Немецкий фондовый индекс DAX достиг нового рекорда
Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в понедельник, при этом немецкий DAX, напротив, вновь обновляет исторический рекорд, поднявшись выше... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T12:13+0300
2026-01-12T12:13+0300
рынок
торги
dax
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/76045/74/760457400_0:205:2829:1796_1920x0_80_0_0_3d0a3259fe33d853969dcb84d8f841ad.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в понедельник, при этом немецкий DAX, напротив, вновь обновляет исторический рекорд, поднявшись выше отметки 25 300 пунктов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.08 мск немецкий DAX увеличивается на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 25 280,29 пункта, а минутами ранее он достигал рекордного значения в 25 305,64 пункта. Британский индекс FTSE 100 в то же время снижается на 0,06%, до 10 118,83 пункта, французский CAC 40 - на 0,38%, до 8 330,31 пункта.
https://1prime.ru/20260112/yuan-866393220.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76045/74/760457400_81:0:2748:2000_1920x0_80_0_0_de498f660235839856514eee3c800f2d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, dax, европа
Рынок, Торги, DAX, ЕВРОПА
12:13 12.01.2026
 
Немецкий фондовый индекс DAX достиг нового рекорда

Немецкий фондовый индекс DAX достиг рекорда, поднявшись выше 25 300 пунктов

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБиржевые торги
Биржевые торги - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Биржевые торги. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в понедельник, при этом немецкий DAX, напротив, вновь обновляет исторический рекорд, поднявшись выше отметки 25 300 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.08 мск немецкий DAX увеличивается на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 25 280,29 пункта, а минутами ранее он достигал рекордного значения в 25 305,64 пункта.
Британский индекс FTSE 100 в то же время снижается на 0,06%, до 10 118,83 пункта, французский CAC 40 - на 0,38%, до 8 330,31 пункта.
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Курс юаня к рублю на Московской бирже заметно растет
11:19
 
РынокТоргиDAXЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала