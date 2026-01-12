Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В работе сайта СДЭКа произошел сбой
В работе сайта СДЭКа произошел сбой
В работе сайта СДЭКа произошел сбой
Россияне сообщают о сбое в работе сайта и приложения логистического оператора СДЭК, за последний час число жалоб превысило 1,3 тысяч, следует из данных...
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Россияне сообщают о сбое в работе сайта и приложения логистического оператора СДЭК, за последний час число жалоб превысило 1,3 тысяч, следует из данных детектора сбоев у популярных интернет-ресурсов Detector404. Так, согласно данным на 11.30 по московскому времени, число жалоб превысило 1,3 тысячи. Пользователи сообщают о том, что не загружаются и не работают сайт и приложение. Также есть проблемы со входом в личный кабинет. Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области, Удмуртии и Магаданской области.
13:04 12.01.2026
 
В работе сайта СДЭКа произошел сбой

Россияне жалуются на сбой в работе сайта и приложения СДЭК

Пункты выдачи заказов CДЭК
Пункты выдачи заказов CДЭК
Пункты выдачи заказов CДЭК. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Россияне сообщают о сбое в работе сайта и приложения логистического оператора СДЭК, за последний час число жалоб превысило 1,3 тысяч, следует из данных детектора сбоев у популярных интернет-ресурсов Detector404.
Так, согласно данным на 11.30 по московскому времени, число жалоб превысило 1,3 тысячи. Пользователи сообщают о том, что не загружаются и не работают сайт и приложение. Также есть проблемы со входом в личный кабинет.
Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области, Удмуртии и Магаданской области.
Технологии РОССИЯ Общество САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА Ленинградская область СДЭК
 
 
Заголовок открываемого материала