https://1prime.ru/20260112/detector404-866395813.html
В работе сайта СДЭКа произошел сбой
В работе сайта СДЭКа произошел сбой - 12.01.2026, ПРАЙМ
В работе сайта СДЭКа произошел сбой
Россияне сообщают о сбое в работе сайта и приложения логистического оператора СДЭК, за последний час число жалоб превысило 1,3 тысяч, следует из данных... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T13:04+0300
2026-01-12T13:04+0300
2026-01-12T13:04+0300
технологии
россия
общество
санкт-петербург
москва
ленинградская область
сдэк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848689434_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_952aa210215964df627834245c5054cb.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Россияне сообщают о сбое в работе сайта и приложения логистического оператора СДЭК, за последний час число жалоб превысило 1,3 тысяч, следует из данных детектора сбоев у популярных интернет-ресурсов Detector404. Так, согласно данным на 11.30 по московскому времени, число жалоб превысило 1,3 тысячи. Пользователи сообщают о том, что не загружаются и не работают сайт и приложение. Также есть проблемы со входом в личный кабинет. Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области, Удмуртии и Магаданской области.
https://1prime.ru/20251229/vtb-866034808.html
санкт-петербург
москва
ленинградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848689434_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_5925d8262cc495812424c4bf5012e4ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, общество , санкт-петербург, москва, ленинградская область, сдэк
Технологии, РОССИЯ, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Ленинградская область, СДЭК
В работе сайта СДЭКа произошел сбой
Россияне жалуются на сбой в работе сайта и приложения СДЭК