В работе сайта СДЭКа произошел сбой

2026-01-12T13:04+0300

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Россияне сообщают о сбое в работе сайта и приложения логистического оператора СДЭК, за последний час число жалоб превысило 1,3 тысяч, следует из данных детектора сбоев у популярных интернет-ресурсов Detector404. Так, согласно данным на 11.30 по московскому времени, число жалоб превысило 1,3 тысячи. Пользователи сообщают о том, что не загружаются и не работают сайт и приложение. Также есть проблемы со входом в личный кабинет. Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области, Удмуртии и Магаданской области.

