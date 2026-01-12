СМИ рассказали, что сделала Долина вместо передачи квартиры Лурье

https://1prime.ru/20260112/dolina-866397145.html

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Сделка по продаже квартиры Ларисой Долиной Полине Лурье была сорвана, так как артистка отправилась с семьей в путешествие в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал Mash. "Певица не смогла освободить квартиру в Хамовниках в срок, и процедуру перенесли <…>. Причина — Долина уехала в Абу-Даби вместе с дочкой и внучкой, в один из лучших отелей ОАЭ", — говорится в материале.Согласно данным Mash, известная артистка разместилась на острове Саддият в роскошной пятизвездочной гостинице Rixos Premium Saadiyat Island. Гостям здесь предлагаются бассейны, услуги спа, массаж, тренировки в фитнес-зале, занятия теннисом и вечерние мероприятия с участием диджеев, а также изысканная кухня. Стоимость проживания составляет от 80 тысяч рублей за стандартный номер и до 540 тысяч рублей за виллу. "Продолжительность отпуска Долиной неизвестна", — указывается в публикации.Адвокат Полины Лурье, Светлана Свириденко, сообщила в субботу, что Долина покинула страну и не сможет подписать документы о передаче квартиры в Хамовниках до 20 января. Она подчеркнула, что Лурье имеет право обратиться в суд, и объявила, что будет принимать решение о дальнейших действиях до вторника. В прошлом году Долина привлекла внимание общественности, обвинив мошенников в обмане. Она утверждала, что аферисты убедили ее продать квартиру в Хамовниках, под предлогом безопасности перевести средства на "защищенные" счета, и передать деньги от продажи курьеру. В итоге ущерб составил 317 миллионов рублей. В конце ноября 2024 года суд вынес обвинительный приговор Анжеле Цырульниковой, Артуру Каменецкому, Андрею Основе и Дмитрию Леонтьеву, вовлеченным в мошенническую схему, назначив им тюремные сроки и штрафы. Впоследствии Долина оспорила сделку продажи квартиры, и суд восстановил ее права на жилье. Лурье же оказалась без денег и недвижимости, и была вынуждена обратиться в Верховный суд. Последний вернул недвижимость Лурье, и позднее Мосгорсуд постановил выселить Долину, которая вывезла свои вещи только 8 января.

