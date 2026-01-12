Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о "секретной" находке на подмосковном участке Долиной - 12.01.2026
СМИ сообщили о "секретной" находке на подмосковном участке Долиной
СМИ сообщили о "секретной" находке на подмосковном участке Долиной - 12.01.2026, ПРАЙМ
СМИ сообщили о "секретной" находке на подмосковном участке Долиной
Рядом с подмосковным имением певицы Ларисы Долиной обнаружен искусственный водоем, сообщил Life. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T13:24+0300
2026-01-12T13:24+0300
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865139696_0:48:512:336_1920x0_80_0_0_fa2907d39d3e3f7c18563b7904523e00.jpg
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Рядом с подмосковным имением певицы Ларисы Долиной обнаружен искусственный водоем, сообщил Life. "На участке Ларисы Долиной в Подмосковье нашли секретный пруд. Теперь прокуратура проверит, насколько законно был сделан искусственный водоем", — говорится в публикации.Как уточняет издание, саратовский предприниматель Глеб Рыськов направил жалобу в прокуратуру. Он утверждает, что Долина не получала официального разрешения на создание водоема размером 230 квадратных метров в зоне охранной прибрежной территории. Бизнесмен требует привлечь артистку к административной ответственности и устранить нарушения. В декабре СМИ сообщали о подмосковном доме Ларисы Долиной. По сведениям от Life, певица в течение 12 лет не оформляла право собственности на дом в Подмосковье, что позволяло ей избегать уплаты налогов. Сообщается, что дом был зарегистрирован в кадастре лишь в августе прошлого года, после того как Долина стала жертвой мошенников.
московская область
московская область
Московская область
13:24 12.01.2026
 
СМИ сообщили о "секретной" находке на подмосковном участке Долиной

Life: на участке Долиной в Подмосковье нашли секретный пруд

© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаЛариса Долина
Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Лариса Долина. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Рядом с подмосковным имением певицы Ларисы Долиной обнаружен искусственный водоем, сообщил Life.
"На участке Ларисы Долиной в Подмосковье нашли секретный пруд. Теперь прокуратура проверит, насколько законно был сделан искусственный водоем", — говорится в публикации.
Как уточняет издание, саратовский предприниматель Глеб Рыськов направил жалобу в прокуратуру. Он утверждает, что Долина не получала официального разрешения на создание водоема размером 230 квадратных метров в зоне охранной прибрежной территории.
Бизнесмен требует привлечь артистку к административной ответственности и устранить нарушения.
В декабре СМИ сообщали о подмосковном доме Ларисы Долиной. По сведениям от Life, певица в течение 12 лет не оформляла право собственности на дом в Подмосковье, что позволяло ей избегать уплаты налогов.
Сообщается, что дом был зарегистрирован в кадастре лишь в августе прошлого года, после того как Долина стала жертвой мошенников.
Московская область
 
 
