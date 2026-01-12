https://1prime.ru/20260112/dolina-866397430.html

СМИ сообщили о "секретной" находке на подмосковном участке Долиной

СМИ сообщили о "секретной" находке на подмосковном участке Долиной - 12.01.2026, ПРАЙМ

СМИ сообщили о "секретной" находке на подмосковном участке Долиной

12.01.2026

московская область

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Рядом с подмосковным имением певицы Ларисы Долиной обнаружен искусственный водоем, сообщил Life. "На участке Ларисы Долиной в Подмосковье нашли секретный пруд. Теперь прокуратура проверит, насколько законно был сделан искусственный водоем", — говорится в публикации.Как уточняет издание, саратовский предприниматель Глеб Рыськов направил жалобу в прокуратуру. Он утверждает, что Долина не получала официального разрешения на создание водоема размером 230 квадратных метров в зоне охранной прибрежной территории. Бизнесмен требует привлечь артистку к административной ответственности и устранить нарушения. В декабре СМИ сообщали о подмосковном доме Ларисы Долиной. По сведениям от Life, певица в течение 12 лет не оформляла право собственности на дом в Подмосковье, что позволяло ей избегать уплаты налогов. Сообщается, что дом был зарегистрирован в кадастре лишь в августе прошлого года, после того как Долина стала жертвой мошенников.

московская область

2026

