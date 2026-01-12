https://1prime.ru/20260112/dolina-866403321.html
Саратовский бизнесмен пожаловался в прокуратуру на Долину
Саратовский бизнесмен пожаловался в прокуратуру на Долину - 12.01.2026, ПРАЙМ
Саратовский бизнесмен пожаловался в прокуратуру на Долину
Саратовский предприниматель Глеб Рыськов подал жалобу в прокуратуру с требованием устранить нарушения со стороны певицы Ларисы Долиной, которая, как он... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T15:31+0300
2026-01-12T15:31+0300
2026-01-12T15:54+0300
бизнес
общество
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865663364_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_106d7a7780d513731b9a5f0110fbaf93.jpg
САРАТОВ, 12 янв - ПРАЙМ. Саратовский предприниматель Глеб Рыськов подал жалобу в прокуратуру с требованием устранить нарушения со стороны певицы Ларисы Долиной, которая, как он утверждает, заняла прибрежную полосу ручья в Подмосковье. "Прибрежная защитная полоса ручья - 50 метров. В ней ограниченный режим использования, запрещена распашка земель в прибрежной защитной полосе по Водному кодексу. Я обратился до этого с заявлением о проведении торгов по водному объекту, который, как выяснилось, прилегает к её (Ларисы Долиной - ред.) участкам. Я сначала обратился с этим заявлением в минэкологии Московской области, а потом решил посмотреть ситуацию с землями. Нашел в интернете, что это её (Долиной - ред.) территория, и я подал жалобу на то, чтобы эти нарушения были устранены", - рассказал РИА Новости Рыськов. По словам саратовского предпринимателя, в дальнейшем он намерен заключить договор водопользования, а для водопользователей есть особые требования. Ручей относится к федеральным водным объектам и имеет протяженность более 10 километров, отметил бизнесмен. "Она не могла никак их получить в собственность, вот в чем проблема. Получается, что межевание земельных участков было проведено с существенными нарушениями. Основное требование - освободить от ее участков прибрежную защитную полосу, чтобы она не ущемляла права граждан и водопользователей", - добавил Рыськов. Собеседник агентства уточнил, что жалоба была подана в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области. В понедельник, 12 января, жалобу зарегистрировали. Ручей и земельные участки, о которых идет речь в жалобе, находятся в городском округе Мытищи. РИА Новости обратилось за комментарием к адвокату Долиной, но ответа пока не получило.
https://1prime.ru/20260112/dolina-866397430.html
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865663364_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4cfde45d4716666c9a9d0ce586200b1e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , московская область
Бизнес, Общество , Московская область
Саратовский бизнесмен пожаловался в прокуратуру на Долину
Саратовский бизнесмен подал жалобу на Долину из-за участков в Подмосковье
САРАТОВ, 12 янв - ПРАЙМ. Саратовский предприниматель Глеб Рыськов подал жалобу в прокуратуру с требованием устранить нарушения со стороны певицы Ларисы Долиной, которая, как он утверждает, заняла прибрежную полосу ручья в Подмосковье.
"Прибрежная защитная полоса ручья - 50 метров. В ней ограниченный режим использования, запрещена распашка земель в прибрежной защитной полосе по Водному кодексу. Я обратился до этого с заявлением о проведении торгов по водному объекту, который, как выяснилось, прилегает к её (Ларисы Долиной - ред.) участкам. Я сначала обратился с этим заявлением в минэкологии Московской области
, а потом решил посмотреть ситуацию с землями. Нашел в интернете, что это её (Долиной - ред.) территория, и я подал жалобу на то, чтобы эти нарушения были устранены", - рассказал РИА Новости Рыськов.
СМИ сообщили о "секретной" находке на подмосковном участке Долиной
По словам саратовского предпринимателя, в дальнейшем он намерен заключить договор водопользования, а для водопользователей есть особые требования. Ручей относится к федеральным водным объектам и имеет протяженность более 10 километров, отметил бизнесмен.
"Она не могла никак их получить в собственность, вот в чем проблема. Получается, что межевание земельных участков было проведено с существенными нарушениями. Основное требование - освободить от ее участков прибрежную защитную полосу, чтобы она не ущемляла права граждан и водопользователей", - добавил Рыськов.
Собеседник агентства уточнил, что жалоба была подана в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области. В понедельник, 12 января, жалобу зарегистрировали. Ручей и земельные участки, о которых идет речь в жалобе, находятся в городском округе Мытищи.
РИА Новости обратилось за комментарием к адвокату Долиной, но ответа пока не получило.