Саратовский бизнесмен пожаловался в прокуратуру на Долину

12.01.2026, ПРАЙМ

Саратовский предприниматель Глеб Рыськов подал жалобу в прокуратуру с требованием устранить нарушения со стороны певицы Ларисы Долиной

САРАТОВ, 12 янв - ПРАЙМ. Саратовский предприниматель Глеб Рыськов подал жалобу в прокуратуру с требованием устранить нарушения со стороны певицы Ларисы Долиной, которая, как он утверждает, заняла прибрежную полосу ручья в Подмосковье. "Прибрежная защитная полоса ручья - 50 метров. В ней ограниченный режим использования, запрещена распашка земель в прибрежной защитной полосе по Водному кодексу. Я обратился до этого с заявлением о проведении торгов по водному объекту, который, как выяснилось, прилегает к её (Ларисы Долиной - ред.) участкам. Я сначала обратился с этим заявлением в минэкологии Московской области, а потом решил посмотреть ситуацию с землями. Нашел в интернете, что это её (Долиной - ред.) территория, и я подал жалобу на то, чтобы эти нарушения были устранены", - рассказал РИА Новости Рыськов. По словам саратовского предпринимателя, в дальнейшем он намерен заключить договор водопользования, а для водопользователей есть особые требования. Ручей относится к федеральным водным объектам и имеет протяженность более 10 километров, отметил бизнесмен. "Она не могла никак их получить в собственность, вот в чем проблема. Получается, что межевание земельных участков было проведено с существенными нарушениями. Основное требование - освободить от ее участков прибрежную защитную полосу, чтобы она не ущемляла права граждан и водопользователей", - добавил Рыськов. Собеседник агентства уточнил, что жалоба была подана в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области. В понедельник, 12 января, жалобу зарегистрировали. Ручей и земельные участки, о которых идет речь в жалобе, находятся в городском округе Мытищи. РИА Новости обратилось за комментарием к адвокату Долиной, но ответа пока не получило.

