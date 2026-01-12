Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Саратовский бизнесмен пожаловался в прокуратуру на Долину
Саратовский бизнесмен пожаловался в прокуратуру на Долину - 12.01.2026, ПРАЙМ
Саратовский бизнесмен пожаловался в прокуратуру на Долину
Саратовский предприниматель Глеб Рыськов подал жалобу в прокуратуру с требованием устранить нарушения со стороны певицы Ларисы Долиной, которая, как он... | 12.01.2026, ПРАЙМ
САРАТОВ, 12 янв - ПРАЙМ. Саратовский предприниматель Глеб Рыськов подал жалобу в прокуратуру с требованием устранить нарушения со стороны певицы Ларисы Долиной, которая, как он утверждает, заняла прибрежную полосу ручья в Подмосковье. "Прибрежная защитная полоса ручья - 50 метров. В ней ограниченный режим использования, запрещена распашка земель в прибрежной защитной полосе по Водному кодексу. Я обратился до этого с заявлением о проведении торгов по водному объекту, который, как выяснилось, прилегает к её (Ларисы Долиной - ред.) участкам. Я сначала обратился с этим заявлением в минэкологии Московской области, а потом решил посмотреть ситуацию с землями. Нашел в интернете, что это её (Долиной - ред.) территория, и я подал жалобу на то, чтобы эти нарушения были устранены", - рассказал РИА Новости Рыськов. По словам саратовского предпринимателя, в дальнейшем он намерен заключить договор водопользования, а для водопользователей есть особые требования. Ручей относится к федеральным водным объектам и имеет протяженность более 10 километров, отметил бизнесмен. "Она не могла никак их получить в собственность, вот в чем проблема. Получается, что межевание земельных участков было проведено с существенными нарушениями. Основное требование - освободить от ее участков прибрежную защитную полосу, чтобы она не ущемляла права граждан и водопользователей", - добавил Рыськов. Собеседник агентства уточнил, что жалоба была подана в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области. В понедельник, 12 января, жалобу зарегистрировали. Ручей и земельные участки, о которых идет речь в жалобе, находятся в городском округе Мытищи. РИА Новости обратилось за комментарием к адвокату Долиной, но ответа пока не получило.
Новости
бизнес, общество , московская область
Бизнес, Общество , Московская область
15:31 12.01.2026 (обновлено: 15:54 12.01.2026)
 
Саратовский бизнесмен пожаловался в прокуратуру на Долину

Саратовский бизнесмен подал жалобу на Долину из-за участков в Подмосковье

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Певица Лариса Долина. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
САРАТОВ, 12 янв - ПРАЙМ. Саратовский предприниматель Глеб Рыськов подал жалобу в прокуратуру с требованием устранить нарушения со стороны певицы Ларисы Долиной, которая, как он утверждает, заняла прибрежную полосу ручья в Подмосковье.
"Прибрежная защитная полоса ручья - 50 метров. В ней ограниченный режим использования, запрещена распашка земель в прибрежной защитной полосе по Водному кодексу. Я обратился до этого с заявлением о проведении торгов по водному объекту, который, как выяснилось, прилегает к её (Ларисы Долиной - ред.) участкам. Я сначала обратился с этим заявлением в минэкологии Московской области, а потом решил посмотреть ситуацию с землями. Нашел в интернете, что это её (Долиной - ред.) территория, и я подал жалобу на то, чтобы эти нарушения были устранены", - рассказал РИА Новости Рыськов.
По словам саратовского предпринимателя, в дальнейшем он намерен заключить договор водопользования, а для водопользователей есть особые требования. Ручей относится к федеральным водным объектам и имеет протяженность более 10 километров, отметил бизнесмен.
"Она не могла никак их получить в собственность, вот в чем проблема. Получается, что межевание земельных участков было проведено с существенными нарушениями. Основное требование - освободить от ее участков прибрежную защитную полосу, чтобы она не ущемляла права граждан и водопользователей", - добавил Рыськов.
Собеседник агентства уточнил, что жалоба была подана в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области. В понедельник, 12 января, жалобу зарегистрировали. Ручей и земельные участки, о которых идет речь в жалобе, находятся в городском округе Мытищи.
РИА Новости обратилось за комментарием к адвокату Долиной, но ответа пока не получило.
 
БизнесОбществоМосковская область
 
 
