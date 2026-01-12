Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Долину принудительно выселят из квартиры, пишут СМИ - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260112/dolina-866411931.html
Долину принудительно выселят из квартиры, пишут СМИ
Долину принудительно выселят из квартиры, пишут СМИ - 12.01.2026, ПРАЙМ
Долину принудительно выселят из квартиры, пишут СМИ
Ларису Долину планируют принудительно выселить из квартиры в Хамовниках 19 января, если певица не передаст ключи новой владелице Полине Лурье до этой даты,... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T19:48+0300
2026-01-12T19:48+0300
москва
мосгорсуд
верховный суд
недвижимость
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865267711_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_67405721f29d9d34d1f5d08e24b6932b.jpg
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Ларису Долину планируют принудительно выселить из квартиры в Хамовниках 19 января, если певица не передаст ключи новой владелице Полине Лурье до этой даты, сообщает Life. "Долину принудительно выселят из квартиры в Хамовниках 19 января, если артистка до этого срока добровольно не передаст ключи Лурье. &lt;…&gt; Это последний срок для того, чтобы артистка вернулась в Москву и лично передала ключи хозяйке. Иначе приставы без извещения вскроют жилье в присутствии двух понятых и выселят Долину", — говорится в публикации.В понедельник адвокат Светлана Свириденко сообщила РИА Новости, что Полина Лурье подала заявление о выселении Ларисы Долиной из недавно приобретённой квартиры в Хамовниках. В пятницу Лурье вместе с адвокатом осмотрела квартиру, но не смогла подписать акт приема-передачи, поскольку представитель певицы не имел необходимых полномочий. Новая владелица не может въехать в жильё, пока этот документ не будет подписан. Долина находится в отъезде и вернется в Москву только 20 января.Афера с квартиройЛариса Долина попала в центр внимания общественности летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, принудивших ее к продаже квартиры в центре Москвы. Аферисты в течение четырех месяцев обманным путем добивались доверия певицы и под предлогом сохранности средств склонили ее к переводу денег на "безопасные" счета и передаче вырученных от продажи квартиры денег курьеру. Ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.Мошенники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд вынес приговор Анжеле Цырульниковой, Артуру Каменецкому, Андрею Основе и Дмитрию Леонтьеву, назначив им сроки от четырех до семи лет заключения с дополнительным штрафом в размере 900 тысяч рублей для каждого.Одновременно с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил за ней право собственности. В результате Полина Лурье, купившая недвижимость, оказалась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения. После этого покупательница обратилась в вышестоящую инстанцию.В декабре Верховный суд утвердил право собственности на спорную недвижимость за Лурье. Все время, пока проходили судебные разбирательства, Долина продолжала жить в квартире. В конце того же месяца Московский городской суд постановил ее выселить. Личные вещи она вывезла только 8 января.
https://1prime.ru/20260112/dolina-866403321.html
https://1prime.ru/20260112/dolina-866397430.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865267711_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_84371193d7bb00cdba44f1c7cb4c5dfd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, мосгорсуд, верховный суд, недвижимость, общество
МОСКВА, Мосгорсуд, Верховный суд, Недвижимость, Общество
19:48 12.01.2026
 
Долину принудительно выселят из квартиры, пишут СМИ

Life: Ларису Долину принудительно выселят из квартиры Лурье 19 января

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Певица Лариса Долина. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Ларису Долину планируют принудительно выселить из квартиры в Хамовниках 19 января, если певица не передаст ключи новой владелице Полине Лурье до этой даты, сообщает Life.
"Долину принудительно выселят из квартиры в Хамовниках 19 января, если артистка до этого срока добровольно не передаст ключи Лурье. <…> Это последний срок для того, чтобы артистка вернулась в Москву и лично передала ключи хозяйке. Иначе приставы без извещения вскроют жилье в присутствии двух понятых и выселят Долину", — говорится в публикации.
Певица Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Саратовский бизнесмен пожаловался в прокуратуру на Долину
15:31
В понедельник адвокат Светлана Свириденко сообщила РИА Новости, что Полина Лурье подала заявление о выселении Ларисы Долиной из недавно приобретённой квартиры в Хамовниках.
В пятницу Лурье вместе с адвокатом осмотрела квартиру, но не смогла подписать акт приема-передачи, поскольку представитель певицы не имел необходимых полномочий. Новая владелица не может въехать в жильё, пока этот документ не будет подписан. Долина находится в отъезде и вернется в Москву только 20 января.

Афера с квартирой

Лариса Долина попала в центр внимания общественности летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, принудивших ее к продаже квартиры в центре Москвы. Аферисты в течение четырех месяцев обманным путем добивались доверия певицы и под предлогом сохранности средств склонили ее к переводу денег на "безопасные" счета и передаче вырученных от продажи квартиры денег курьеру. Ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мошенники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд вынес приговор Анжеле Цырульниковой, Артуру Каменецкому, Андрею Основе и Дмитрию Леонтьеву, назначив им сроки от четырех до семи лет заключения с дополнительным штрафом в размере 900 тысяч рублей для каждого.
Одновременно с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил за ней право собственности. В результате Полина Лурье, купившая недвижимость, оказалась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения. После этого покупательница обратилась в вышестоящую инстанцию.
В декабре Верховный суд утвердил право собственности на спорную недвижимость за Лурье. Все время, пока проходили судебные разбирательства, Долина продолжала жить в квартире. В конце того же месяца Московский городской суд постановил ее выселить. Личные вещи она вывезла только 8 января.
Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
СМИ сообщили о "секретной" находке на подмосковном участке Долиной
13:24
 
МОСКВАМосгорсудВерховный судНедвижимостьОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала