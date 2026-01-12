https://1prime.ru/20260112/dolina-866411931.html

Долину принудительно выселят из квартиры, пишут СМИ

Долину принудительно выселят из квартиры, пишут СМИ

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Ларису Долину планируют принудительно выселить из квартиры в Хамовниках 19 января, если певица не передаст ключи новой владелице Полине Лурье до этой даты, сообщает Life. "Долину принудительно выселят из квартиры в Хамовниках 19 января, если артистка до этого срока добровольно не передаст ключи Лурье. <…> Это последний срок для того, чтобы артистка вернулась в Москву и лично передала ключи хозяйке. Иначе приставы без извещения вскроют жилье в присутствии двух понятых и выселят Долину", — говорится в публикации.В понедельник адвокат Светлана Свириденко сообщила РИА Новости, что Полина Лурье подала заявление о выселении Ларисы Долиной из недавно приобретённой квартиры в Хамовниках. В пятницу Лурье вместе с адвокатом осмотрела квартиру, но не смогла подписать акт приема-передачи, поскольку представитель певицы не имел необходимых полномочий. Новая владелица не может въехать в жильё, пока этот документ не будет подписан. Долина находится в отъезде и вернется в Москву только 20 января.Афера с квартиройЛариса Долина попала в центр внимания общественности летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, принудивших ее к продаже квартиры в центре Москвы. Аферисты в течение четырех месяцев обманным путем добивались доверия певицы и под предлогом сохранности средств склонили ее к переводу денег на "безопасные" счета и передаче вырученных от продажи квартиры денег курьеру. Ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.Мошенники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд вынес приговор Анжеле Цырульниковой, Артуру Каменецкому, Андрею Основе и Дмитрию Леонтьеву, назначив им сроки от четырех до семи лет заключения с дополнительным штрафом в размере 900 тысяч рублей для каждого.Одновременно с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил за ней право собственности. В результате Полина Лурье, купившая недвижимость, оказалась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения. После этого покупательница обратилась в вышестоящую инстанцию.В декабре Верховный суд утвердил право собственности на спорную недвижимость за Лурье. Все время, пока проходили судебные разбирательства, Долина продолжала жить в квартире. В конце того же месяца Московский городской суд постановил ее выселить. Личные вещи она вывезла только 8 января.

