Доллар дешевеет к евро - 12.01.2026, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к евро
Доллар дешевеет к евро - 12.01.2026, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к евро
Доллар дешевеет к евро понедельник утром на оценке инвесторов обострения конфликта между Федеральной резервной системой (ФРС) США и администрацией президента... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T09:04+0300
2026-01-12T09:04+0300
рынок
торги
мировая экономика
сша
япония
австралия
джером пауэлл
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25ff4e482833e42b02951d30e2222d70.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к евро понедельник утром на оценке инвесторов обострения конфликта между Федеральной резервной системой (ФРС) США и администрацией президента страны Дональда Трампа, тогда как к иене американская валюта укрепляется из-за внутриполитической неопределенности Японии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.52 курс евро к доллару рос до 1,1669 доллара с 1,1638 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 158,04 иены с уровня прошлого закрытия в 157,89 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,21% - до 98,92 пункта. Трейдеры обращают внимание на заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла, что минюст страны угрожает ему уголовными обвинениями. Пауэлл при этом связал их с давлением действующей администрации. "Это открытое противостояние между ФРС и администрацией США - и, если воспринимать комментарии Пауэлла буквально, - оно явно не играет на пользу американскому доллару... Пауэллу надоела придирчивая критика со стороны, и он явно переходит в наступление", - приводит агентство Рейтер слова главы стратегии на валютном рынке в Национальном банке Австралии в Сиднее Рэя Аттрилла (Ray Attrill). Трамп ранее неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Президент также отмечал, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории (реконструкция комплекса зданий ФРС). А по отношению к иене, отмечают аналитики Рейтер, доллар укрепился после того, как в воскресенье премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила руководству правящей Либерально-демократической партии о том, что рассматривает вопрос о роспуске нижней палаты парламента, созыв которого намечен на 23 января. Если в этот день нижняя палата будет распущена, то выборы могут состояться 8 или 17 февраля. На фоне данных слухов лидеры Конституционно-демократической партии и партии "Комэйто" провели в понедельник встречу, в ходе которой сошлись во мнении о необходимости избежать политического вакуума в случае досрочных выборов.
рынок, торги, мировая экономика, сша, япония, австралия, джером пауэлл, дональд трамп
Рынок, Торги, Мировая экономика, США, ЯПОНИЯ, АВСТРАЛИЯ, Джером Пауэлл, Дональд Трамп
09:04 12.01.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к евро понедельник утром на оценке инвесторов обострения конфликта между Федеральной резервной системой (ФРС) США и администрацией президента страны Дональда Трампа, тогда как к иене американская валюта укрепляется из-за внутриполитической неопределенности Японии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.52 курс евро к доллару рос до 1,1669 доллара с 1,1638 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 158,04 иены с уровня прошлого закрытия в 157,89 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,21% - до 98,92 пункта.
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Аналитики РАН озвучили курсы ключевых валют на 2026 год
6 января, 07:17
Трейдеры обращают внимание на заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла, что минюст страны угрожает ему уголовными обвинениями. Пауэлл при этом связал их с давлением действующей администрации.
"Это открытое противостояние между ФРС и администрацией США - и, если воспринимать комментарии Пауэлла буквально, - оно явно не играет на пользу американскому доллару... Пауэллу надоела придирчивая критика со стороны, и он явно переходит в наступление", - приводит агентство Рейтер слова главы стратегии на валютном рынке в Национальном банке Австралии в Сиднее Рэя Аттрилла (Ray Attrill).
Трамп ранее неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Президент также отмечал, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории (реконструкция комплекса зданий ФРС).
А по отношению к иене, отмечают аналитики Рейтер, доллар укрепился после того, как в воскресенье премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила руководству правящей Либерально-демократической партии о том, что рассматривает вопрос о роспуске нижней палаты парламента, созыв которого намечен на 23 января. Если в этот день нижняя палата будет распущена, то выборы могут состояться 8 или 17 февраля.
На фоне данных слухов лидеры Конституционно-демократической партии и партии "Комэйто" провели в понедельник встречу, в ходе которой сошлись во мнении о необходимости избежать политического вакуума в случае досрочных выборов.
 
Заголовок открываемого материала