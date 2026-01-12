Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к евро - 12.01.2026, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к евро
Доллар дешевеет к евро - 12.01.2026, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к евро
Доллар дешевеет к евро в понедельник днем, рынки продолжают следить за заявлениями администрации президента США Дональда Трампа по поводу внешне- и... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T13:46+0300
2026-01-12T13:46+0300
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к евро в понедельник днем, рынки продолжают следить за заявлениями администрации президента США Дональда Трампа по поводу внешне- и внутриполитической ситуации, но неуверенность главным образом вносится заявлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о преследовании, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 13.27 курс евро к доллару растёт до 1,1677 доллара с 1,1638 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 157,95 иены с уровня прошлого закрытия в 157,89 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,28% - до 98,85 пункта. Инвесторы обращают внимание на заявление Пауэлла, утверждающего, что минюст США угрожает ему уголовными обвинениями. В свою очередь президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение учётной ставки, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории (реконструкция комплекса зданий ФРС). "В условиях открытого оспаривания независимости ФРС дисконт за "политический риск", обычно применяемый к развивающимся рынкам, начинает сказываться на долларе США, подталкивая инвесторов к твердым активам", - приводит Рейтер слова аналитика Market Pulse Заина Вавды (Zain Vawda). Также, по словам аналитиков агентства, инвесторы сделали новые ставки на золото и европейские акции оборонных компаний в ответ на угрозы Трампа взять под контроль Гренландию, опасаясь раскола на международной арене, который может привести к ослаблению доллара. Трамп ранее утверждал, что Америка так или иначе получит страну.
13:46 12.01.2026
 
Доллар дешевеет к евро

Доллар дешевеет к евро на заявлениях Трампа и заявлении главы ФРС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к евро в понедельник днем, рынки продолжают следить за заявлениями администрации президента США Дональда Трампа по поводу внешне- и внутриполитической ситуации, но неуверенность главным образом вносится заявлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о преследовании, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 13.27 курс евро к доллару растёт до 1,1677 доллара с 1,1638 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 157,95 иены с уровня прошлого закрытия в 157,89 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,28% - до 98,85 пункта.
Инвесторы обращают внимание на заявление Пауэлла, утверждающего, что минюст США угрожает ему уголовными обвинениями.
В свою очередь президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение учётной ставки, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории (реконструкция комплекса зданий ФРС).
"В условиях открытого оспаривания независимости ФРС дисконт за "политический риск", обычно применяемый к развивающимся рынкам, начинает сказываться на долларе США, подталкивая инвесторов к твердым активам", - приводит Рейтер слова аналитика Market Pulse Заина Вавды (Zain Vawda).
Также, по словам аналитиков агентства, инвесторы сделали новые ставки на золото и европейские акции оборонных компаний в ответ на угрозы Трампа взять под контроль Гренландию, опасаясь раскола на международной арене, который может привести к ослаблению доллара.
Трамп ранее утверждал, что Америка так или иначе получит страну.
 
Заголовок открываемого материала