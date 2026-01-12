https://1prime.ru/20260112/dollar-866398858.html
Доллар дешевеет к евро
Доллар дешевеет к евро - 12.01.2026, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к евро
Доллар дешевеет к евро в понедельник днем, рынки продолжают следить за заявлениями администрации президента США Дональда Трампа по поводу внешне- и... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T13:46+0300
2026-01-12T13:46+0300
2026-01-12T13:46+0300
рынок
торги
сша
гренландия
дональд трамп
джером пауэлл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25ff4e482833e42b02951d30e2222d70.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к евро в понедельник днем, рынки продолжают следить за заявлениями администрации президента США Дональда Трампа по поводу внешне- и внутриполитической ситуации, но неуверенность главным образом вносится заявлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о преследовании, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 13.27 курс евро к доллару растёт до 1,1677 доллара с 1,1638 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 157,95 иены с уровня прошлого закрытия в 157,89 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,28% - до 98,85 пункта. Инвесторы обращают внимание на заявление Пауэлла, утверждающего, что минюст США угрожает ему уголовными обвинениями. В свою очередь президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение учётной ставки, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории (реконструкция комплекса зданий ФРС). "В условиях открытого оспаривания независимости ФРС дисконт за "политический риск", обычно применяемый к развивающимся рынкам, начинает сказываться на долларе США, подталкивая инвесторов к твердым активам", - приводит Рейтер слова аналитика Market Pulse Заина Вавды (Zain Vawda). Также, по словам аналитиков агентства, инвесторы сделали новые ставки на золото и европейские акции оборонных компаний в ответ на угрозы Трампа взять под контроль Гренландию, опасаясь раскола на международной арене, который может привести к ослаблению доллара. Трамп ранее утверждал, что Америка так или иначе получит страну.
https://1prime.ru/20260112/yuan-866393220.html
сша
гренландия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8392732d87b4b06e4aa104afe0c941dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, гренландия, дональд трамп, джером пауэлл
Рынок, Торги, США, Гренландия, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к евро в понедельник днем, рынки продолжают следить за заявлениями администрации президента США Дональда Трампа по поводу внешне- и внутриполитической ситуации, но неуверенность главным образом вносится заявлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о преследовании, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 13.27 курс евро к доллару растёт до 1,1677 доллара с 1,1638 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 157,95 иены с уровня прошлого закрытия в 157,89 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) опускается на 0,28% - до 98,85 пункта.
Инвесторы обращают внимание на заявление Пауэлла
, утверждающего, что минюст США угрожает ему уголовными обвинениями.
Курс юаня к рублю на Московской бирже заметно растет
В свою очередь президент США Дональд Трамп
ранее неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение учётной ставки, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории (реконструкция комплекса зданий ФРС).
"В условиях открытого оспаривания независимости ФРС дисконт за "политический риск", обычно применяемый к развивающимся рынкам, начинает сказываться на долларе США, подталкивая инвесторов к твердым активам", - приводит Рейтер слова аналитика Market Pulse Заина Вавды (Zain Vawda).
Также, по словам аналитиков агентства, инвесторы сделали новые ставки на золото и европейские акции оборонных компаний в ответ на угрозы Трампа взять под контроль Гренландию
, опасаясь раскола на международной арене, который может привести к ослаблению доллара.
Трамп ранее утверждал, что Америка так или иначе получит страну.